Снег, солнце и мороз: с какой погоды начнется декабрь

Календарная зима наступит уже в грядущее воскресенье. Синоптики подготовили прогноз на последние дни осени и первые дни зимы. Трескучих морозов не ожидается, а вот снег и порывистый ветер будут.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 29 декабря дневная температура воздуха составит -5… -10, а местами и -15 градусов. Юго-западный ветер местами может достигать 12 метров в секунду, но преобладать будет скорость не выше 2-7 метров в секунду. Ожидается снег - от небольшого до умеренного, местами - метели. Ночью столбики термометров опустятся до -11…- 16 градусов, однако в некоторых районах будет намного холоднее: до -21.

В субботу, 30 ноября, преобладающей дневной температурой воздуха будет -10… -15 градусов, лишь местами сохранится относительное зимнее тепло - до 4-9 градусов мороза. Западный ветер усилится до 9 метров в секунду, а при порывах может достигать и 15. И днем, и ночью ожидается снег. Ночью похолодает до -10… -15, а кое-где и до -20 градусов.

Первый день декабря в этом году приходится на воскресенье. Средняя дневная температура останется в прежних пределах, местами же столбики термометров опустятся не ниже -3. Пройдет снег, а порывы западного ветра будут достигать 12 метров в секунду. Ночью минимальная температура составит 22 градуса мороза. Однако в большинстве территорий ожидается -12… -17 градусов.

Понедельник, 2 декабря, обещает быть ясным и солнечным днем. Воздух прогреется до -14… -16 градусов днем, а к ночи похолодает до -19… -21. При этом скорость ветра не превысит 3-6 метров в секунду.