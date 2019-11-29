Топ-7 самых необычных покупок из интернета

В эпоху всемирной сети продать и купить с помощью пары кликов можно все, что угодно. Мы подготовили рейтинг самых неожиданных вещей, которые можно приобрести через интернет. Среди них есть те, которые могут реально пригодиться, задумайтесь!

Пустая банка, в которой живет призрак

Остроумный способ избавиться от ненужной завалявшейся на кухне тары придумал житель США. Он выставил пустую банку на всемирно известный аукцион, заявив, что в посудине обитает самый настоящий призрак. Забавное объявление процитировали журналисты, и благодаря неожиданной рекламе парень продал свой лот и даже немного разбогател.

Если кто-то не видит празрака в банке - не значит, что его там нет.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Старый воображаемый друг

Поступить столь жестоко с вымышленным другом, сопровождавшим его с самого детства, додумался один англичанин. Эксцентричный джентльмен выставил на аукцион конверт, в котором, по его заявлению, находился выдуманный персонаж по имени Джон. В комплекте – длинный список вещей, который нравятся и не нравятся Джону. В пояснительном сообщении хозяин лота написал, что хочет расстаться с воображаемым другом, поскольку тот состарился. Приютить у себя неприкаянный плод чьего-то бурного воображения нашелся 31 желающий. Один из них стал счастливым владельцем оригинального лота.

Реклама на лбу

Время от времени в интернете появляются желающие заработать, предоставляя рекламные площади на собственном теле. Стратегию они выбирают разную. Кто-то рисует рекламу у себя на лбу специальными красками для боди-арта, сразу оговаривая срок размещения, к примеру, один месяц. Но некоторые идут дальше, как одна предприимчивая американка, которая набила на лице татуировку с чужой рекламой и получила за это кругленькую сумму.

Усы кота

В конце 2018 года интернет взорвала очередная бомба – очень смешная переписка между человеком, желающим продать выпавшие усы своего кота, и его потенциальным покупателем, который готов купить кошачьи усы, но непременно черного цвета. В конце переписки выясняется, что из усов кота очень хорошо делать струны для маленьких декоративных гитар. Позже в комментариях к разошедшемуся на мемы посту многие пользователи рассказали о том, что и вправду собирают усы своих кошек и сохраняют их – вдруг пригодятся. Приложили снимки, как заботливо берегут усы котиков в красивых коробочках (не обошлось и без фото самих котофеев). А другие комментаторы поведали, что из кошачьих усов хорошо делать еще и антенны для моделей танков, и использовать их как элементы для панно (например, кот нарисованный, а усы у него настоящие). Естественно, оказалось, что многие готовы реально продать усы. В том числе, черные.

Говорят, из усов котов хорошо делать струны для маленьких гитар, но у котов может быть другое мнение.Фото: Евгения ГУСЕВА

Капсула от космического корабля

Перейдем к вещам более насущным и необходимым. На просторах сети как-то раз было найдено объявление о продаже капсулы от космического корабля «Союз». Правда обойдется он в кругленькую сумму – 26 миллионов рублей. Но как знать, может быть, найдутся фанаты космоса, которые захотят себе заполучить такую знаковую вещь из легендарного советского прошлого.

Странные сувениры

Согласитесь, иногда приятно купить нечто не слишком адекватное, но милое. Такое, как игрушечный робот на батарейках за 390 рублей, который повторяет за вами все, что вы скажете. Или фигурку супергероя, сделанную по вашей фотографии - это и для подарка идея неплохая. Или часы с проекцией, которые умеют транслировать время на стену или потолок. И если этого вам недостаточно, значит пришло утереть нос самовлюбленному соседу, который выгуливает по утрам своего чистопородного хаски и тому, другому, который выводит на прогулку толстого кота. Просто купите шлейку для своего хомяка, убедите грызуна надеть ее и отправляйтесь на променад – повышенное внимание вам обеспечено, тем более скоро наступает год Крысы.

Гигабайты, минуты и SMS

А вот теперь действительно полезный лот. Вспомните, с каким благоговением относились к минутам разговора и сообщениям первые пользователи мобильных телефонов. Разве мы могли тогда представить, что этот бесценный товар однажды сможет продавать не только оператор сотовой связи, но и мы сами – друг другу. Но наступил 2019-й, и теперь торговать минутами, SMS и даже гигабайтами интернет-трафика может каждый абонент Tele2 – на специальной Бирже, которую запустил мобильный оператор. Механизм прост. Если вы являетесь абонентом Tele2 и в пакете услуг, который входит в ваш тариф, имеются ненужные вам минуты, сообщения или гигабайты, вы можете продать их. Просто заходите на онлайн-платформу «Биржа Tele2» на сайте или в приложении «Мой Tele2» и выставляете свой лот с указанием цены (прямо, как тот парень с банкой и призраком). Поскольку на «Бирже Tele2» уже торгует уже больше миллиона человек, покупатель непременно найдется, а вы получите на счет деньги, которые можно потратить на услуги мобильной связи.

Кстати, Биржа Tele2 работает бесплатно и без комиссий. Продавать минуты и гигабайты могут пользователям доступной для подключения тарифной линейки «Мой Tele2» и тарифа «Премиум». А покупать лоты на «Бирже Tele2» могут абоненты любых пакетных тарифов, в том числе архивных. Между прочим, на момент написания этого текста на Бирже продавалось 308173 SMS, 55 085 289 минут разговора, 1,07 Петабайт интернет-трафика (это, если что, целый квадриллион байт).