В 2019 году в Кузбассе отремонтировано 244 дорожных объекта

Почти 4,4 миллиарда рублей направлено в этом году на ремонт областных дорог. Всего в Кузбассе было отремонтировано 244 объекта.

На сегодняшний день протяженность дорог в области составляет 15 тысяч километров, из них шесть тысяч нуждаются в ремонте. В этом году благодаря привлечению средств из федерального и областного бюджетов удалось привести в порядок 239 километров дорог.

Работа по приведению в порядок дорог велась по двум направлениям. Так, в рамках областной программы по предоставлению субсидий городам и районам было отремонтировано 114 дорожных объектов протяженностью 121 километр. На эти цели направлено 1,6 миллиарда рублей из регионального бюджета.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях отремонтировано 130 дорог протяженностью 118 километров. На эти цели было направлено 2,7 миллиарда рублей. В данном проекте область будет участвовать до 2024 года, что позволит привести в нормативное состояние 85 процентов дорог в агломерациях.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что при дорожных работах необходимо соблюдать разработанный в области стандарт качества.

- Если после окончания работ комиссия обнаружит значительные дефекты, объекты не будут оплачены. Кроме того, если выделенные денежные средства муниципалитетом не освоены и не соблюдены методические рекомендации, мы перераспределим их по другим территориям Кузбасса, - отметил глава региона.