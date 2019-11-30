2019-11-30T17:04:44+03:00
Общество

Японские энергетики помогут Кузбассу сократить число вредных выбросов

С иностранной делегацией встретился губернатор Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
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Японские энергетики помогут Кузбассу сократить число вредных выбросов. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramЯпонские энергетики помогут Кузбассу сократить число вредных выбросов. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с японскими энергетиками, которые прибыли в регион с рабочим визитом. Главной целью будущего сотрудничества является сокращение вредных выбросов в регионе.

О приезде специалистов Японского угольного энергетического центра JCOAL глава региона рассказал в своем официальном аккаунте в соцсетях. Он отметил, что в сентябре уже побывал на японской ТЭЦ, которая хоть и работает на угле, но практически не дает выбросов. Такие же технологии нужны и Кузбассу. Они позволяют свести выбросы углекислого газа и загрязняющих веществ при сжигании угля к тому же минимуму, что и в газовой энергетике.

-Японцы поделятся опытом с нашими угольщиками и энергетиками. Также договорились о совместной работе Научно-образовательного центра «Кузбасс» с японскими коллегами над инновационными проектами, направленными на снижение экологической нагрузки при добыче угля и развитие угольной энергетики, - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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