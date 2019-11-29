Как Кемерово преобразится к Новому году

- Последние одиннадцать лет мы украшали Кемерово к Новому году примерно одинаково, но сейчас пришло время двигаться дальше, - рассказал глава города Илья Середюк. - Областной центр сильно изменил свой облик за минувший год, стал намного современнее. Концепция праздничного оформления тоже должна идти в ногу со временем.

Так что отмечать наступление 2020 года кемеровчане будут, окруженные обновленным праздничным убранством городских улиц.

Елка с выходом в интернет

Самые грандиозные изменения ждут главную площадь Кузбасса. Уже сейчас на ней засияла тысячами разноцветных огоньков новая искусственная елка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием и даже выходом в интернет, который необходим для запуска одной из 1000 программ иллюминации. 1896 пушистых веточек с вплетенной подсветкой из 238 896 светодиодов красного, синего и белого цвета, более 2000 украшений - шаров разного размера, возможность транслировать прямо на поверхности елки поздравительные надписи и картинки - по сравнению с предыдущей, отжившей и пережившей свой век елочкой, эта новогодняя красавица относится к новому поколению техники. Она и повыше будет - на 4,5 метра. Кстати, старую елку, которая верой и правдой отслужила кемеровчанам 11 лет (при гарантийном сроке в 3 года) не сдали в утиль. Ее выразил желание забрать к себе Промышленновский район. Правда, из-за серьезного износа светодиодов елочку пришлось укоротить на несколько метров, но и в таком виде она будет радовать жителей малого города.

Новая искусственная елка оснащена высокотехнологичным оборудованием и даже выходом в интернет, который необходим для запуска одной из 1000 программ иллюминации. Фото: Константин ИВАЧЕВ

- Перед нами в этом году стоял выбор - восстанавливать старую ель, сохраняя ее высоту, тратить на это немалые деньги, причем каждый год, либо сделать крупное перспективное вложение - приобрести новую елку, - продолжает Илья Середюк. - Мы приняли это стратегическое решение - вложить средства сегодня, чтобы не беспокоиться о новогоднем дереве следующие 15 лет. Много вопросов по поводу стоимости елки - она была приобретена городом за 17,9 миллиона рублей. Поясняю: такова средняя цена искусственной елки такой высоты на сегодняшний день. Купить ель, аналогичную нашей старой, обошлось бы бюджету в 6 миллионов. Но мы выбрали именно продукт нового поколения, с другими характеристиками, другой комплектацией. Производитель дает гарантию на данную елку - 5 лет, по оценке экспертов, мы сможем использовать ее в три раза дольше, при этом никаких ежегодных трат на ее ремонт, приобретение составляющих не потребуется. Мы закупили все комплексно. Остается лишь каждый год собирать и разбирать елку - это заложено в текущие расходы бюджета. Елка была приобретена посредством открытого аукциона, в котором участвовали три поставщика, а победила крупная, хорошо известная в России компания «Елкин дом» из Москвы. У этой фирмы приобретали новогодние деревья многие регионы России, кто-то останавливался на более дешевом варианте, кто-то на более дорогом. Есть регионы, которые купили елку за 50 миллионов. Сравнение же с кремлевской елкой за 6 миллионов рублей, которое тиражируется в интернете, абсолютно некорректно. Ведь там идет речь о живом дереве. Если мы будем каждый год покупать живую елку за 6 миллионов, то за 15 лет на эти цели потратим 90 миллионов рублей. К тому же наш город в свое время отказался от живой елки в пользу искусственной, поскольку многие считали неэтичным срубать 50-60-летнюю ель ради праздника.

Новый Дед Мороз

Кроме новой елки, на площади Советов появится еще немало интересного. Старые фигуры Деда Мороза и Снегурочки заменят на другие - высотой более 3 метров, изготовленные из стеклопластика. Вместо одного катка будет залито целых две ледовые площадки - хоккейная коробка для спортсменов и большое ледовое поле вокруг главной ели для всех желающих покататься на коньках. В этом году станет более продуманным освещение площади: установят шесть стоек с прожекторами и десять новых светодиодных деревьев. С 20 декабря здесь же начнет свою работу большая рождественская ярмарка, где пройдет фестиваль уличной еды, будут продаваться фермерские продукты и мед, откроются кофейни и чайные - все в русле модных тенденций. Торговля будет идти под большим, красиво оформленным тентом, а для гостей оборудуют симпатичную веранду. Ну и, конечно, по традиции на площади скульпторы изваяют изо льда фигуры, ледовый лабиринт и три горки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/746750" frameborder="0"></iframe> Как Кемерово преобразится к Новому году.Видео: Константин ИВАЧЕВ

Как обычно, площадь Советов станет местом проведения массовых праздничных гуляний. 26 декабря здесь финиширует новогодний мобиль, который в этом году курсирует по всем городам Кузбасса, и состоится массовое шествие новогодних волшебников во главе с главным российским Дедом Морозом из Великого Устюга. Также с 21 декабря кемеровчане смогут посетить мастер-классы и показательные выступления по фигурному катанию. Ну а 31 декабря - святое дело! Как не собраться вместе на площади Советов на праздничный опен-эйр! Начало - в 23.00. Эстафета мероприятий продолжится и в новом году: 3 января состоится турнир по хоккею с мячом, 6 января гостям будет предложена рождественская программа.

Горки, хоккейные коробки и площадки для фейерверков

Не собираются отставать и другие любимые места отдыха горожан. Праздничные мероприятия запланированы в «Парке Чудес», парках «Антошка», имени Жукова и имени Веры Волошиной. Всего же в городе будет построено 11 больших снежных городков. Еще несколько десятков собираются соорудить своими силами активисты районных ТОС. Малышне будет где разгуляться: 21 горка на выбор - катайся не хочу! Сторонникам активного отдыха и спорта тоже будет где заниматься любимым хобби: в городе появятся 22 хоккейные коробки, 22 лыжных объекта, 17 катков, 15 зимних спортивных площадок. В том числе территорией лыжного отдыха уже стал новый парк возле президентского кадетского училища, также впервые нарезана лыжня в Серебряном бору. А спортивный инвентарь можно будет взять напрокат в 26 пунктах.

На площади Советов построят три горки.Фото: Андрей КОПАЛОВ

В парке Ангелов праздничных мероприятий проводиться не будет. Там будет залит каток, реализовано зимнее оформление, но место памяти продолжит жить собственной, немного особенной жизнью, в стороне от бурного веселья.

...Новогоднее настроение понемногу наполняет город. Совсем скоро откроются елочные базары - в количестве 69, их красиво оформят в едином стиле. Запахнет хвоей и мандаринами. Засверкают праздничные витрины магазинов и кафе. Взлетят в темное небо первые салюты - кстати, запускать их следует на одной из 30 специально оборудованных площадок. Зажжется иллюминация на деревьях на Советском и Весенней - вернется красота, вернется знакомая с детства магия. И хочется верить, что волшебство растопит сердца даже самых закоренелых скептиков: это же Новый год! Самый любимый, самый главный праздник, который должен любой город - а уж тем более такой современный, динамично развивающийся как наш - превращать в сказку.