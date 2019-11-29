Бригада Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана компании «СУЭК-Кузбасс» превзошла прежний российский рекорд добычи угля

Свой рекорд коллектив Евгения Косьмина установил в прошлом году, выдав на-гора по его итогу 5 миллионов 673 тысяч тонн угля. К концу ноября текущего года бригада Игоря Малахова уже превзошла этот результат. Сегодня на счету очистников значится 5,8 миллиона тонн, в том числе 2,2 миллиона тонн сверх плана.

На общем собрании предприятия директор шахтоуправления имени А.Д. Рубана Виктор Климов тепло поздравил очистной коллектив в лице бригадира Игоря Малахова и начальника участка Павла Судина с новым производственным достижением и вручил сертификат, подтверждающий преодоление фактически за 328 дней рекордного для отрасли рубежа добычи.

Ожидается, что окончательная цифра нового российского рекорда добычи станет известна в третьей декаде декабря с завершением отработка лавы №814, и она превысит рубеж в шесть миллионов тонн.

Высокая производительность всей технологической цепочки и профессионализм горняков предприятия вывели лаву на среднемесячный уровень добычи шестьсот тысяч тонн. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»

Напомним, что текущий год бригада Игоря Малахова начала с окончания отработки лавы №812 на участке «Магистральный» шахты имени А.Д. Рубана, выдав на-гора за два с половиной месяца более 810 тысяч тонн. В середине апреля на шахте была введена в эксплуатацию новая лава №814 с вынимаемой мощностью пласта 4,7 метра и запасами угля 5,2 миллиона тонн угля. Скоростной переход коллектива из лавы в лаву стал возможен благодаря опережающему монтажу 175 модернизированных секций крепи JOY RS47000/650. В лавный комплект также вошел новый очистной комбайн Eickhoff SL 900, способный добывать до четырех тысяч тонн угля в час. В общей сложности в оснащение этого забоя СУЭК вложила 1,4 миллиарда рублей.

Высокая производительность всей технологической цепочки и профессионализм горняков предприятия вывели лаву на среднемесячный уровень добычи шестьсот тысяч тонн. А в сентябре и октябре бригада добыла, соответственно, 801 и 820 тысяч тонн угля, что также является рекордными показателями для Кольчугинского (Ленинского) рудника.

Успешная работа коллектива Игоря Малахова способствовало тому, что в целом шахтоуправление имени А.Д. Рубана досрочно к 8 октября выполнила годовой производственный план в объеме шесть миллионов тонн угля