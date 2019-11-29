Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Едем в гости к Деду Морозу

Сказочный волшебник ждет гостей в «Томской писанице»

А вы знали, что в первый день зимы кузбасский Дед Мороз отмечает свой день рождения? Вот так-то вот! В этот день в заповедном лесу «Томской писаницы» откроется его резиденция, чтобы до самой весны радовать маленьких посетителей, приехавших к зимнему волшебнику. Все желающие смогут лично поздравить виновника торжества.

В прошлые годы на праздник съезжались его младшие братья со всей Кемеровской области. В этом году главного кузбасского Деда Мороза с днем рождения поздравят его внучки-красавицы. Изюминкой празднования станет творческий конкурс «Лучшая Снегурочка-2019». Участницы выступят с конкурсной программой, включающей четыре этапа: визитная карточка, игровая программа с детьми, конкурс талантов «Магия зимы», демонстрация и дарение подарка к дню рождения Деда Мороза, выполненного своими руками.

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

1 декабря, начало в 13.00

Цена билетов: от 250 до 350 рублей

В Кемеровской областной библиотеке открылась выставка «Открытка как вид искусства», где можно найти много любопытных экспонатов. Фото: Любовь ФУРС

Открытка как вид искусства

Идем на выставку и знакомимся с образами старины

В Кемеровской областной библиотеке открылась выставка «Открытка как вид искусства», где можно найти много любопытных экспонатов. Впрочем, для современного поколения любая бумажная открытка в век интернета и мессенджеров уже сама по себе - необыкновенная редкость.

В экспозиции представлены видовые и сюжетные комплектные открытки, представляющие культурную ценность и выступающие историческими источниками. Среди экспонатов - издания с видами городов и достопримечательностей России, архитектурных и культурных памятников, мемориальных сооружений и ансамблей, шедевров дворцово-парковой архитектуры: Загорска, Ленинграда, Воронежа, Государственного музея Пушкина в Москве, музея-усадьбы Чайковского в Воткинске и многое другое.

Любителям истории и патриотам страны будут интересны открытки с зарисовками батальных сцен, портретами героев военных событий или изображения сцен восстания декабристов в произведениях искусства (из собрания Эрмитажа).

Кемеровская областная научная библиотека

ул. Дзержинского, 19

Понедельник - четверг: с 10.00 до 20.00, суббота, воскресенье: с 10.00 до 18.00

Вход свободный

В кузбасской филармонии проходят вечера органной музыки, на которые организаторы зовут как истинных ценителей, так и тех, кто хочет приобщиться к этому удивительному направлению. Фото: Пресс-служба АКО

Безграничная вселенная музыки

Идем на концерт и слушаем чарующие звуки органа

В кузбасской филармонии проходят вечера органной музыки, на которые организаторы зовут как истинных ценителей, так и тех, кто хочет приобщиться к этому удивительному направлению. Слушателей приглашают на концерт «Органные перекрестки в лабиринтах времени».

Советский дирижер и скрипач Владимир Спиваков однажды сказал, что в музыке есть все, что есть в космосе. Концерты в филармонии - это открытие органного космоса для думающих и неравнодушных. Предстоящий вечер будет посвящен барочной музыке. Стоит отметить, что барочный стиль никогда не покидал органную музыку - в произведениях композиторов 19 - 20-го столетий он то и дело напоминает о себе очаровательной улыбкой давно ушедших времен. Четыре века органной истории богаты причудливыми переплетениями всевозможных стилей и жанров непохожих национальных школ.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

29 ноября, начало в 13.00

Цена билетов: 300 рублей

Кемеровский театр драмы приглашает зрителей на спектакль «Анна Каренина». Фото: Московский современный художественный театр

Счастье или страдание

Смотрим спектакль и пытаемся понять - что же такое любовь

Кемеровский театр драмы приглашает зрителей на спектакль «Анна Каренина». Роман, по которому он поставлен, еще называют энциклопедией семейной жизни. В основе романа лежат предубеждения, стереотипы, внутренний конфликт и вечное желание найти счастье в этом бренном мире. Несчастная любовь Анны развивается на фоне счастливой семейной жизни Константина Левина и Кити Щербацкой и не совсем благополучной семьи брата Анны - Стивы Облонского и его жены Долли.

Лев Толстой дает своему читателю объемную картину современного ему общества, исследуя самые сокровенные стороны русского характера, который едва ли претерпел серьезные изменения за прошедшие полтора века. Поэтому сегодня роман не менее интересен и важен для каждого из нас - однажды человек обязательно приходит к необходимости заглянуть в себя и переосмыслить свою жизнь.

Интересно, что одним из важных персонажей спектакля является столичный высший свет, но, по мнению автора романа, лишь суд божий и человеческая совесть могут вынести приговор мятущейся душе.

Кемеровский театр драмы

ул. Весенняя, 11

5 декабря, начало в 18.30

Цена билетов: от 500 до 2000 рублей