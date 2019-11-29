2019-11-29T13:32:01+03:00
Общество

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о кемеровской елке за 18 миллионов рублей

Он считает, что деньги можно было потратить более разумно
Ирина АВТУШКО
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Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о кемеровской елке за 18 миллионов рублейДепутат Госдумы Виталий Милонов высказался о кемеровской елке за 18 миллионов рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов во время радиоэфира высказал мнение о кемеровской новогодней елке за 18 миллионов рублей. Он считает, что в регионе есть много мест, куда можно было бы вложить эти деньги.

28 ноября депутат принял участие в радиопередаче, где отвечал на вопросы из разных сфер. Ведущий передал ему вопрос одного из слушателей, который спросил, является ли установка ели за 18 миллионов рублей в Кемерове поводом для реакции депутатов. Реакция самого Милонова была предсказуемой - депутат недоумевает, как такое вообще возможно.

- Но это безумие. Я считаю, что это никуда не годится. Я часто бываю в Кемеровской области, в Новокузнецке, и могу сказать, что там есть масса мест, куда можно очень хорошо вложить, - ответил он на вопрос.

Также Милонов добавил, что против использования и живых елок на Новый год. Западная тенденция не повод для того, чтобы рубить красоты России ради сиюминутного удовольствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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