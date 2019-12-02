Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку

В администрации Кузбасса – кадровые изменения. Заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Елена Малышева ушла в отставку по собственному желанию.

Елена Малышева возглавляла здравоохранение Кузбасса с начала августа 2018 года, а в конце августа также возглавила блок администрации Кузбасса по вопросам социального развития. До того, как приехать в Кузбасс, с 1993 по 2001 годы она работала юристом управления по здравоохранению и медстрахованию администрации Тюмени. С 2001 по 2015 – на руководящих постах в московских компаниях. Позже была одним из руководителей Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД». Именно она участвовала в разработке стратегии и начале реорганизации медицинских учреждений в 58 субъектах России.

В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития. За это время Малышева создала в регионе единую структуру закупок лекарств, медицинской техники и расходных материалов.

Активную деятельность экс-замгубернатора начала со смены главврачей пяти больниц Кузбасса и объединения медучреждений в регионе. Решая вопрос нехватки кадров, замгубернатора предложила проникнуться идеей патриотизма.

- Развивать патриотизм и открывать людям то, что Кузбасс меняется. Мне кажется, сейчас это уже заметно, - заявила в апреле 2019 года Елена Малышева.

Лишь позже, когда нехватка врачей стала катастрофической, узким специалистам, которые решат работать в Кузбассе, стали обещать внушительные выплаты и пособия.

Еще один скандал был связан с роддомом в Кировском районе города Кемерова. Елена Малышева на одной из пресс-конференций отметила, что более эффективно будет использовать здание для отделения гнойной хирургии, а вот женщины вполне могут рожать в других районах. Собрания, пикеты и массовые обращения граждан заставили замгубернатора пересмотреть свою точку зрения на роддом.

Немало вопросов возникло и у Новокузнечан: после одного из визитов Елены Малышевой здесь не утихают слухи о закрытии детских поликлиник - из-за нехватки врачей и состояния помещений, где находятся поликлиники.

Временно исполняющим обязанности замгубернатора Кузбасса по вопросам здравоохранения назначен Михаил Малин, начальник областного департамента здравоохранения.

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