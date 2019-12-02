2019-12-02T13:02:56+03:00
Общество

Роман Быков покинул пост начальника управления по работе со СМИ

Исполняющим обязанности управления назначен Алексей Доронгов
Екатерина РОМАНОВА
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Роман Быков покинул пост управления по работе со СМИ. ФОТО: пресс-служба АКОРоман Быков покинул пост управления по работе со СМИ. ФОТО: пресс-служба АКО
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В областной администрации - очередные изменения. Начальник главного управления по работе со СМИ Роман Быков уволен по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, решение покинуть пост руководителя управления по работе со средствами массовой информации Роман Быков принял в связи с переходом на другое место работы.

На должность исполняющего обязанности начальника главного управления назначен Алексей Доронгов. Отметим, что ранее он уже руководил управлением: в декабре 2016-го его назначили исполняющим обязанности начальника, а в июне 2017 года - начальником главного управления по работе со СМИ областной администрации. А в конце мая 2018 года его на этом посту сменил Роман Быков.

Исполняющим обязанности управления назначен Алексей Доронгов. ФОТО: пресс-служба АКО

Исполняющим обязанности управления назначен Алексей Доронгов. ФОТО: пресс-служба АКО

Алексей Доронгов родился 10 октября 1980 года в Магаданской области. В 2006 году окончил факультет филологии и журналистики КемГУ по специальности «Журналистика». С 2003 по 2011 год работал ведущим программ на ГТРК «Кузбасс» и «Кузбасс-FM».

В 2011 году начал работать в администрации Кемеровской области. Занимал должность специалиста группы по реализации проектов в сети интернет в блоке заместителя губернатора по экономике и региональному развитию. Затем перешел на работу в главное управление по работе со СМИ. С 2012 по 2014 год - начальник отдела информационных проектов главного управления. С октября 2014 года - замначальника главного управления - начальник отдела информационных проектов. С декабря 2016 года - руководитель, а с мая 2018-го - вновь замначальника главного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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