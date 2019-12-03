Всего за 36 тысяч рублей: туристам предлагают посмотреть на кемеровскую елку

Туристическое агентство, у которого есть представительства в Кемерове и Новосибирске, запустило новый туристический маршрут. Его участникам предлагается посмотреть на нашумевшую на всю страну кемеровскую елку стоимостью ни много ни мало - 18 миллионов рублей.

По информации турагентства, длительность тура составляет 10 дней. Цена поездки - 36 560 рублей на человека. В стоимость входит перелет по маршруту Москва - Кемерово - Москва, 10-дневное пребывание в столице Кузбасса с проживанием в центре города в отеле «пять звезд» на берегу Томи в трех минутах ходьбы от новой достопримечательности Кемерова, а также страховка.

Предложение турагентства выглядит неоднозначно и больше похоже на розыгрыш.

- Нет, такое направление у нас реально есть, - при звонке в организацию подтвердила вежливая девушка-оператор.

На странице туристического агентства в соцсетях пользователи по поводу нового маршрута путешествия высказались неоднозначно. Одни посчитали идею довольно оригинальной - «Красавчики», «Ор выше гор!», «Это лучшее предложение за последнее время». Другие сомневаются, что столичным гостям будет чем занять себя 10 дней, если на просмотр елки хватит и 10 минут.

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