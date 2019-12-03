2019-12-03T13:19:33+03:00
Происшествия

Смог над Кузбассом: чем дышали кемеровчане в понедельник вечером

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о составе смога
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Смог над Кузбассом: чем дышали кемеровчане в понедельник вечеромСмог над Кузбассом: чем дышали кемеровчане в понедельник вечеромФото: Ирина АВТУШКО
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Густой туман, из-за которого ничего не видно в нескольких метрах, неприятный запах в воздухе - этот тот самый смог, который накрыл накануне Кемерово. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем дышали кемеровчане в последние два дня.

В трех городах Кузбасса 2 декабря объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Густой смог особенно четко стал виден к вечеру, и горожане озадачились: что же понамешано там, в тумане? Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторный контроль по 17 загрязняющим веществам в жилой застройке Кемерова. Принятый в понедельник первый режим НМУ во вторник сменился вторым режимом.

- По оперативным данным лабораторного контроля, установлено превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций по 3 загрязняющим веществам: бензопирен, углерод (сажа), взвешенные вещества на территории жилой застройки Центрального, Ленинского, Заводского и Рудничного районов, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Специалисты управления отметили, что образованию НМУ способствует сочетание нескольких факторов: штиль, слабый ветер, туман, температурные инверсии, которые резко снижают рассеивание загрязняющих веществ, и они накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха. Чтобы жителям региона дышалось легче, промышленным предприятиям рекомендовано снизить выброс загрязняющих веществ.

- Информация о загрязнении атмосферного воздуха доведена до правительства Кемеровской области - Кузбасса, органов прокуратуры, заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Кемеровской области, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Жителям региона рекомендовали отказаться от занятий спортом на улице, избегать длительных прогулок, не проветривать жилые помещения. Тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями верхних дыхательных путей, стоит проконсультироваться у врача по поводу приема препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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