Корейские экологи предложили Кузбассу способ борьбы с угольной пылью

Специалисты-экологи из Южной Кореи предложили новый способ борьбы с угольной пылью на предприятиях Кузбасса. Делегация компании GREEN CHEMTECH CO., LTD встретилась со специалистами областного департамента природных ресурсов и экологии.

Внедрение современных технологий пылеподавления при ведении открытых горных в угольной промышленности является актуальной для региона. Данной теме в октябре текущего года в рамках эколого-просветительского мероприятия «Зеленая гостиная» даже было посвящено отдельное совещание с участием властей, надзорных органов и угольных компаний.

Новый способ подавления пыли, который предложили сотрудники иностранной компании, заключается в использовании смолы на силиконовой основе. Данная субстанция обладает высокой степенью проницаемости, сцепления и затвердевания при высыхании, а значит, пыль не будет разлетаться.

-Кемеровская область является ведущим регионом по запасам и добыче угля на территории Российской Федерации. При этом в регионе уделяется особое внимание сохранению окружающей среды. Поэтому мы заинтересованы в применении новейших технологий по пылеподавлению на территории региона. Но важно помнить, что не все технологии способны выдержать наши климатические условия, – отметил начальник департамента Сергей Высоцкий.

Технологию, предложенную южнокорейами, протестируют ученые Кузбасса с учетом географических особенностей региона и специфики его климата.