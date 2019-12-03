Более 8,5 тысячи нарушений выявили жилищные инспекторы с начала года в Кузбассе

Специалисты Госжилинспекции Кузбасса с начала года провели 32,5 тысячи проверок. В ходе них было обследовано более 48 тысяч кв. метров жилья и выявлено 8,6 тысячи различных нарушений.

Из общего числа обнаруженных нарушений больше всего касалось несоблюдения управляющими компаниями правил и норм технической эксплуатации жилого фонда – 5,1 тысячи. Еще 833 факта касались некачественного предоставления коммунальных услуг жителям, а 233 – нарушений порядка начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.

-Количество обращений граждан, по фактам которых инспекцией проводятся проверки, из года в год увеличивается, в этом году уже увеличилось в среднем на 10 процентов, - отметила начальник Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко.- Это связано с тем, что жители стали активнее включаться в управление своими многоквартирными домами, интересоваться расходованием средств со стороны управляющих компаний, контролировать качество выполнения работ.

Также кузбассовцы стали чаще обращать внимание на неразмещение информации обслуживающими организациями в системе ГИС ЖКХ и несвоевременность ответов на запросы от населения.

По фактам выявленных нарушений инспекторами было выдано 24 тысячи исполнительных документов, составлено более 1,5 тысячи административных протоколов, назначено более 60 миллионов рублей штрафов.