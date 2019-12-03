Более 8,5 тысячи нарушений выявили жилищные инспекторы с начала года в Кузбассе
Специалисты Госжилинспекции Кузбасса с начала года провели 32,5 тысячи проверок. В ходе них было обследовано более 48 тысяч кв. метров жилья и выявлено 8,6 тысячи различных нарушений.
Из общего числа обнаруженных нарушений больше всего касалось несоблюдения управляющими компаниями правил и норм технической эксплуатации жилого фонда – 5,1 тысячи. Еще 833 факта касались некачественного предоставления коммунальных услуг жителям, а 233 – нарушений порядка начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.
-Количество обращений граждан, по фактам которых инспекцией проводятся проверки, из года в год увеличивается, в этом году уже увеличилось в среднем на 10 процентов, - отметила начальник Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко.- Это связано с тем, что жители стали активнее включаться в управление своими многоквартирными домами, интересоваться расходованием средств со стороны управляющих компаний, контролировать качество выполнения работ.
Также кузбассовцы стали чаще обращать внимание на неразмещение информации обслуживающими организациями в системе ГИС ЖКХ и несвоевременность ответов на запросы от населения.
По фактам выявленных нарушений инспекторами было выдано 24 тысячи исполнительных документов, составлено более 1,5 тысячи административных протоколов, назначено более 60 миллионов рублей штрафов.
ИСТОЧНИК KP.RU