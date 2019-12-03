Восемь человек спасли из горящего здания мебельного центра в Кемерове

В Кемерове горит мебельный центр в Заводском районе. В момент начала пожара в нем находилось 20 человек.

Сигнал о том, что в здании мебельного центра в Заводском районе города Кемерово начался пожар, поступил на пульт диспетчера в 18:23. Очевидцы сообщали, что горит цех по производству мебели. Когда на место ЧП прибыли пожарные, оказалось, что в здании находились люди. 12 человек смогли выйти самостоятельно, а вот восьмерым не удалось этого сделать.

- Прибывшие специалисты газодымозащитной службы при помощи трехколенных лестниц вывели из здания восемь человек, остальные эвакуировались самостоятельно, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Возгорание началось на втором этаже здания, однако постепенно огонь охватил все три этажа. Локализовать его удалось лишь около девяти часов вечера. Однако полностью огонь еще не ликвидирован.

За медицинской помощью сразу же обратились четыре человека. По данным пресс-службы медицины катастроф по Кузбассу, двоим помощь оказали на месте, еще двоим потребовалась госпитализация.

В тушении пожара участвуют 17 подразделений МЧС, также привлечен пожарный поезд