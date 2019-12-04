На кузбасском разрезе незаконно добыли 239 тысяч тонн угля

В Кузбассе выявлен факт незаконной добычи угля в новокузнецком районе. Разрез добывал черное золото за пределами горного отвода, определенного лицензией.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) Кузбасского ЛУ МВД России выявили факт незаконной угледобычи на разрезе Новокузнецкого района. Площадь нелегальной добычи, находящейся за пределами горного отвода, составила 19 гектаров с нарушением границ на 550 метров. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как в дальнейшем установило следствие, учредитель разреза, директор и главный маркшейдер вступили в преступный сговор с целью обогащения. А чтобы скрыть следы незаконной деятельности создали дочернее предприятие с аналогичным названием, что дало им возможность переоформить лицензию без участия в аукционе.

-В период с марта 2016 года по декабрь 2017 года на разрезе было незаконно добыто 239 тысяч тонн угля. Таким образом, вред, причиненный государству, составил более 629 миллионов рублей. Доход руководителей разреза от незаконной предпринимательской деятельности исчисляется суммой, превышающей 307 миллионов рублей, - рассказали в Кузбасском ЛУ МВД.

Из-за незаконной добычи угля ущерб нанесен и лесному фонду, так как при проведении вскрышных работ были вырублены деревья на площади 3,66 гектара. Сумма оценивается в 1,95 миллиона рублей.

Сейчас троим виновникам предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ч.2. ст.171 УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и ч.3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Санкции предусматривают наказание до пяти и семи лет соответственно. Уголовное дело передано в суд.