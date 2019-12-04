«В пределах нормы»: «Азот» проверил качество воздуха во время смога в Кемерове

В Кузбассе декабрь начался с режима «черного неба» - особенно тяжело дышать было в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. 3 декабря был создан оперативный штаб в связи с неблагоприятными метеоусловиями. В его состав вошли городские власти, представители надзорных органов и крупных промышленных предприятий.

Режим снижения выбросов

Опустившийся на Кемерово вечером 2 декабря смог к утру вторника развеялся. Одна из причин - снижение выбросов кузбасскими предприятиями. Об этом рассказал в соцсетях Сергей Цивилев.

- Кемерово перешел на усиленный режим по снижению выбросов: предприятия города сократят их на 40 процентов. Для Новокузнецка это требование держим на уровне 20 процентов. Оба города находятся на постоянном контроле, мониторим показатели контрольных замеров, которые выполняют специалисты Гидрометцентра, - отметил губернатор.

Также с целью улучшения обстановки планируют перевести на газ транспорт коммунальных служб. А в рамках уже существующих проектов газификации частного сектора будет рассмотрена и возможность новых подключений.

В свою очередь специалисты кемеровского «Азота» сообщили журналистам результаты проверок качества воздуха во время смога в городе. По результатам замеров мобильной лаборатории, нарушений не было обнаружено.

За этот год уже было проведено 489 измерений по всем веществам, которые выбрасывает предприятиеФото: Лия Гараева

- Город у нас не совсем удачно расположен с точки зрения проветривания. Когда по метеорологическим условиям замедляется движение слоев атмосферы, вводят режим №1.Но это не означает, что в городе плохая экология. Это означает, что возможно создание неблагоприятных условий. Замедляется движение воздуха, возникает ситуация, когда в атмосфере могут накапливаться вредные вещества. Во время режима №1, мы едем с лабораторией в центр города, где чаще всего может скапливаться смог. Недавние замеры также показали отсутствие нарушений. Анализы по выбросам в пределах нормы, некоторые оказались в пять-шесть раз ниже. Это может подтвердить и городская лаборатория, которая также проводила замеры, — рассказал главный инженер «Азота» Андрей Вишневский.

За этот год уже было проведено 489 измерений по всем веществам, которые выбрасывает предприятие. По словам главного инженера, ни разу нарушений не было обнаружено.

-У нас стоят автоматизированные системы анализа выбросов. Персонал в круглосуточном режиме работает, системы работают онлайн. Если какие-то корректировки нужны, мы это делаем,- добавил Андрей Вишневский.

Информация о выбросах в режиме онлайн

Генеральный директор КАО «Азот» Игорь Безух рассказал, что информация о работе всех крупных промышленных предприятий будет поступать властям региона в режиме онлайн.

Информация о работе предприятия будет поступать властям региона в режиме онлайнФото: Лия Гараева

- Как одно из крупнейших химических предприятий России «Азот» находится под пристальным контролем надзорных органов. Кроме того, наш завод стал первым предприятием региона, интегрированным в производственную систему управления Кузбасса. Что это значит: информация о концентрации веществ и атмосферном воздухе поступает губернатору Кузбасса в режиме реального времени. Мы откликнулись на инициативу главы региона по усилению контроля над промышленными предприятиями, потому, что нам нечего скрывать –промышленные выбросы «Азота» составляют лишь 4 % от общего объема выбросов в городе Кемерово, - сказал Игорь Безух.

Генеральный директор добавил, что производство на «Азоте» активно развивается, и оно максимально безопасно. Только в этом году было потрачено порядка 500 миллионов рублей на реализацию проектов по защите окружающей среды, в прошлом году эта сумма составила около 346 миллионов рублей.

В этом году было потрачено порядка 500 миллионов рублей на реализацию проектов по защите окружающей среды, в прошлом году эта сумма составила около 346 миллионов рублейФото: Лия Гараева

По последним данным, из-за неблагоприятных метеорологических условий в Кемерове и Новокузнецке продлили режим «черного неба» до 18.00 5 декабря. А значит сидим дома, пьем чай. Отложим игру в снежки и другие зимние забавы до лучших времен.