2019-12-05T10:49:50+03:00
Общество

НкАЗ продолжает экологическую модернизацию

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ рассказали о выполнении обязательств, взятых в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология»
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Общественники и экологи ознакомились с ходом реализации природоохранной программы НкАЗа. Фото: Пресс-служба НкАЗ.Общественники и экологи ознакомились с ходом реализации природоохранной программы НкАЗа. Фото: Пресс-служба НкАЗ.
Изменить размер текста:

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ побывали депутаты, представители Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка, Общественного экологического совета при администрации города и средств массовой информации с целью проверки выполнения предприятием обязательств, взятых в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Общественники и экологи ознакомились с ходом реализации природоохранной программы НкАЗа. Она предусматривает перевод до конца 2024 года всех шести корпусов электролизного производства на новые, экологически эффективные технологии «ЭкоСодерберг» и «Предварительно обожженный анод», разработанные Инженерно-технологическим центром РУСАЛа, с подключением новых электролизеров к установкам «сухой» газоочистки (СГОУ) и системе автоматической подачи сырья (АПС). Для достижения еще большей эффективности работы «сухих» газоочисток ученые и конструкторы РУСАЛа решили комбинировать их с уже имеющимися на заводе газоочистными установками «мокрого» типа (МГОУ), что в сумме дает степень очистки по основным ингредиентам свыше 99 процентов.

Общая стоимость модернизации НкАЗа до 2024 года – более 5 миллиардов рублей, объем финансирования в 2019 году – 569 миллионов рублей. В настоящий момент на технологию «ЭкоСодерберг» уже переведено 49 электролизеров, до конца года их число вырастет до 52, «Предварительно обожженный анод» - 21.

Для технического перевооружения основного производства НкАЗа применяются российские технологии, разработанные инженерами и конструкторами РУСАЛа. Фото: Пресс-служба НкАЗ.

Для технического перевооружения основного производства НкАЗа применяются российские технологии, разработанные инженерами и конструкторами РУСАЛа. Фото: Пресс-служба НкАЗ.

Первая «сухая» газоочистка, разработанная учеными входящего в состав Инженерно-технологического центра РУСАЛа СибВАМИ, действует на НкАЗе с 2013 года. Часть средств на ее строительство завод получил в рамках ст. 6. Киотского протокола к рамочной Конвенции об изменении климата ООН, сократив выбросы парниковых газов и реализовав высвободившиеся квоты на них. Полученные средства были реинвестированы в строительство опытной СГОУ. За годы работы она показала эффективность примененных конструкторских решений и стала прототипом для создания «сухих» газоочисток для остальных предприятий РУСАЛа.

В 2019 году на НкАЗе была построена очередная СГОУ. Сейчас на ней завершаются пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь. В 2020 году будет запущена следующая СГОУ и начнется проектирование новых, для 6-й серии корпусов электролиза.

- Согласно нашему Плану природоохранных мероприятий, к моменту завершения модернизации на новые технологии будет переведен 531 электролизер и построены 6 «сухих» газоочисток. Объем валовых выбросов предприятия сократится на 28 процентов, а гидрофторида – в 10 раз, - отметил управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков.

Новокузнецкий алюминиевый завод всегда демонстрирует информационную открытость и допускает общественность на свои производственные объекты. Фото: Пресс-служба НкАЗ.

Новокузнецкий алюминиевый завод всегда демонстрирует информационную открытость и допускает общественность на свои производственные объекты. Фото: Пресс-служба НкАЗ.

- Новокузнецкий алюминиевый завод всегда демонстрирует информационную открытость и допускает общественность на свои производственные объекты. Сегодня члены Общественного экологического совета посмотрели, как реализуются мероприятия федерального проекта «Чистый воздух», отметили, что график экологической модернизации предприятия выполняется, - сказала по итогам визита председатель Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Новокузнецка Ирина Савина.

- Радует, что для технического перевооружения основного производства НкАЗа применяются российские технологии, разработанные инженерами и конструкторами РУСАЛа, - добавила руководитель Общественного экологического совета при администрации города Наталья Журавлева.

Реклама.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вероника Скворцова: За последние 5 лет волонтеры-медики проработали в российских больницах более 2,7 миллионов часов
В эти дни в Сочи проходит Международный форум добровольцев. Министр здравоохранения, участвующая в нем, ответила на вопросы «Комсомольской правды»
Окна аварийности — от чего устают россияне на работе
Сейчас много говорят о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю. Но не пора ли пересмотреть и режим работы в некоторых профессиях — например, дать больше времени на восстановление сил в течение рабочего дня?
«Она для них чужая тетя!»: бывшая наркоманка хочет забрать дочек-двойняшек из приемной семьи
Приемная мама Ольга Куприянова не хочет отдавать шестилетних девочек в руки незнакомой женщине. Родная мать говорит, что в ней проснулись материнские чувства. Кому верите в этой истории вы?
Новости 24
«У одного водителя пробита голова, другой еле дышит»: на кузбасской трассе столкнулись грузовики
В Кузбассе начальник железнодорожной станции получил срок за хищение
На нескольких улицах Кемерова запретили парковку из-за вывоза снега
Из Новокузнецка запустят рейсы в Казань и Екатеринбург
Еще один мост будут перекрывать для автомобилистов в Новокузнецке
В Кемерове переименовали торговый центр «Аврора»
Кузбасские приставы изъяли из магазина опасные игрушки
Кузбасс вошел в число лидеров Сибири по числу уехавших жителей
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о ходе строительства школы №81
В Прокопьевске мать преподала сыну криминальный урок
У правительства Кузбасса появились официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте»
Новокузнечанин угнал автомобиль у женщины-таксиста и устроил массовое ДТП
Сотрудники РСХБ в Кузбассе приняли участие в акции «Кровь во имя жизни» и сдали 14 литров крови
В Кузбассе задержали 15-летнего вымогателя
Восемь новых светофоров установят в Кемерове
Кузбасские полицейские помогли водителю выбраться из снежного плена
Для продажи в Кузбассе будет заготовлено 42 тысячи елок
«Азот» сообщил результаты анализов по выбросам во время смога в Кемерове
В Кузбассе решается допуск к ЕГЭ для 11 тысяч учащихся
Константин Стырин назначен заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк»
Ивана Урганта развеселило фото Надежды Бабкиной с бывшим кузбасским чиновником
В Кузбассе эпидемический порог по ОРВИ пока еще не превышен
Торговый центр недалеко от сгоревшей «Зимней вишни» откроют в 2020 году
Кемеровский перекресток сделали более комфортным для водителей
В Кузбассе сотрудница органов опеки позволила незаконно потратить деньги приемных детей
В Кемерове заработал оперативный штаб в связи со смогом