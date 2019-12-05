До +7, мокрый снег и гололед: какой будет погода с 6 по 9 декабря

Мокрый снег, метели и плюсовые температуры ждут кузбассовцев в ближайшие дни. Также синоптики предупреждают жителей региона о порывистом ветре и гололеде.

Пятница, 6 декабря, будет самым теплым днем на неделе. Воздух прогреется до +7 градусов, но не везде. Местами столбики термометров едва достигнут -3 градусов. Порывы юго-восточного с переходом на юго-западный ветра могут достигать 13-18 метров в секунду. Ожидается мокрый снег с дождем. К ночи столбики термометров опустятся до -1… -6, местами - до 12 градусов мороза.

В субботу будет чуть прохладнее, чем в последний рабочий день недели. Воздух прогреется лишь до -4… +1 градуса. Юго-западный порывистый ветер может достигать 17-22 метров в секунду, пройдет снег и мокрый снег. Кроме того, синоптики прогнозируют метели и гололедицу. Ночью ожидается -3… -8 градусов, а местами - до -1.

В воскресенье сохранится теплая зимняя погода - воздух прогреется до +2 градусов. Также сохранится мокрый снег и снег, метели, гололедица на дорогах. Порывы ветра по-прежнему будут сильными - до 20 метров в секунду. Ночная температура будет держаться в прежних пределах.

В понедельник плюсовых температур можно не ждать: в среднем по региону ожидается -1… -6 градусов. Ветер сменит направление на западное и немного стихнет: его порывы едва будут достигать 14 метров в секунду. А вот мокрый снег и снег сохранятся. Ночью столбики термометров опустятся до -2… -7 градусов, а местами и до -12.