Смертельное ДТП: кузбассовцы делятся фото и видео с места столкновения грузовиков

Очевидцы делятся фотографиями и видео с места страшного дорожно-транспортного происшествия. Оно случилось утром 5 декабря в Новокузнецком районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/747911" frameborder="0"></iframe> ДТП с двумя грузовиками в Кузбассе попало на видео.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Сергей Иванов

Два грузовых автомобиля – КамАЗ и Scania – столкнулись на автодороге в Новокузнецком районе. Очевидцы запечатлели на фото и видео последствия

Смертельное ДТП. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецк"

ДТП. Так, на снимках видно, что один из автомобилей после удара оказался поперек дороги. При этом у него оторвало кабину. Водитель получил травмы, от которых скончался на месте.

Один из грузовиков улетел под откос. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецк"

Второй водитель вместе с грузовиком улетел под откос. Один из очевидцев запечатлел, что после удара мужчина оказался висящим вниз головой. Автолюбители, оказавшиеся в момент ДТП в этом же месте, сделали все, чтобы помочь мужчине, а также избежать новых аварий – выставили знаки, надели спецжилеты, вызвали реанимацию и ГИБДД на место столкновения грузовиков.

На месте ДТП. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецк"

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемервоской области сообщили подробности ДТП. Известно, что автомобиль «КамАЗ» с полуприцепом двигался в сторону деревни Сосновка, а автомобиль Scania - во встречном направлении. Оба грузовика столкнулись, при этом водитель КамАЗа погиб, а водитель второго автомобиля получил травмы различной степени тяжести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/747894" frameborder="0"></iframe> Водитель погиб при столкновении двух грузовиков в Кузбассе..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Дмитрий Иванов.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень вины каждого из водителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.