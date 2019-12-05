2019-12-05T12:20:41+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП: кузбассовцы делятся фото и видео с места столкновения грузовиков

Один из водителей погиб, второй доставлен в больницу [видео]
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Смертельное ДТП: кузбассовцы делятся фото и видео с места столкновения грузовиков. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП Новокузнецк"Смертельное ДТП: кузбассовцы делятся фото и видео с места столкновения грузовиков. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП Новокузнецк"
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Очевидцы делятся фотографиями и видео с места страшного дорожно-транспортного происшествия. Оно случилось утром 5 декабря в Новокузнецком районе.

ДТП с двумя грузовиками в Кузбассе попало на видео.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Сергей Иванов

Два грузовых автомобиля – КамАЗ и Scania – столкнулись на автодороге в Новокузнецком районе. Очевидцы запечатлели на фото и видео последствия

Смертельное ДТП. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецк"

Смертельное ДТП. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецк"

ДТП. Так, на снимках видно, что один из автомобилей после удара оказался поперек дороги. При этом у него оторвало кабину. Водитель получил травмы, от которых скончался на месте.

Один из грузовиков улетел под откос. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецк"

Один из грузовиков улетел под откос. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецк"

Второй водитель вместе с грузовиком улетел под откос. Один из очевидцев запечатлел, что после удара мужчина оказался висящим вниз головой. Автолюбители, оказавшиеся в момент ДТП в этом же месте, сделали все, чтобы помочь мужчине, а также избежать новых аварий – выставили знаки, надели спецжилеты, вызвали реанимацию и ГИБДД на место столкновения грузовиков.

На месте ДТП. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецк"

На месте ДТП. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецк"

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемервоской области сообщили подробности ДТП. Известно, что автомобиль «КамАЗ» с полуприцепом двигался в сторону деревни Сосновка, а автомобиль Scania - во встречном направлении. Оба грузовика столкнулись, при этом водитель КамАЗа погиб, а водитель второго автомобиля получил травмы различной степени тяжести.

Водитель погиб при столкновении двух грузовиков в Кузбассе..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Дмитрий Иванов.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень вины каждого из водителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.

ДТП в Новокузнецком районе. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецк"

ДТП в Новокузнецком районе. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецк"

ИСТОЧНИК KP.RU

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