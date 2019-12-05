2019-12-05T13:05:57+03:00
Общество

В Кузбассе продолжаются работы на обходе Мариинска

Кузбасские власти провели выездное совещание на строящемся объекте
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе продолжаются работы на обходе Мариинска. Фото: Пресс-служба АКОВ Кузбассе продолжаются работы на обходе Мариинска. Фото: Пресс-служба АКО
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По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева его первый заместитель Вячеслав Телегин провел выездное совещание на строительной площадке обхода Мариинска. Вместе с представителем заказчика – компании «Сибуправдор» - он оцени ход работ.

-За месяц строительство значительно продвинулось. Мы проехали практически по всей дороге по правому берегу, а в прошлый раз этого сделать не могли. У дорожников остался один сложный участок протяженностью 400 метров - болото вблизи окончания обхода, в сторону Красноярска. Техника зайдет туда, когда ударят сильные морозы, - отметил Вячеслав Телегин.

В данный момент на обходе проводятся работы по выемке грунта, затем участок отсыплют песчано-гравийной смесью. Одновременно с этим дорожники завозят на объект щебень и готовятся переправить на правый берег асфальтобетонный завод. Это делается для того, чтобы в мае, при укладке асфальта на мост, материалы для строительства не везти через весь Мариинск.

Напомним, что протяженность обхода Мариинска на участке трассы Р-255 «Сибирь» составляет 19,2 километра, стоимость объекта – более 3 миллиардов рублей. Строительство обхода ведется с 2015 года, а в 2018 году все работы взял под личный контроль губернатор Кузбасса. Завершить объект планируют в 2020 году. С окончанием работ Мариинск разгрузится от транзитного транспорта, а для него самого время в пути сократится на час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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