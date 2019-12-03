Кузбасс - регион повышенных рисков

По данным Кузбасского отделения Фонда социального страхования (ФСС) РФ, сегодня в Кузбассе насчитывается 52 167 предприятий и организаций, в которых трудятся 780 983 человека, из них 267 433 человека - во вредных и опасных условиях.

По данным Государственной инспекции труда, в Кемеровской области за 9 месяцев 2019 года официально зарегистрировано и расследовано 105 несчастных случаев на производстве, в том числе 9 групповых, 20 смертельных и 76 - с тяжелыми последствиями. В них погибли 33 человека, еще 100 получили тяжелые травмы. Тем не менее специалисты отмечают, что на протяжении последних лет уровень смертельного травматизма в регионе постепенно снижается. Так, если в 2012 году было зафиксировано 78 несчастных случаев с гибелью работников на производстве, то в 2018 году уже 36. Травматизм с тяжелыми последствиями за тот же период снизился с 204 до 139 несчастных случаев, число групповых несчастных случаев на производстве уменьшилось с 30 до 11.

Анализ показал, что чаще всего работники получают тяжелые травмы в результате воздействия движущихся, разлетающихся и вращающихся предметов, деталей или машин; падения с высоты, обрушения или обвалов предметов, материалов и земли; транспортных происшествий. Как и ожидалось, самыми травмоопасными являются угольная отрасль, обрабатывающие производства и строительство.

Несмотря на положительную динамику, которая наблюдается в регионе в последние годы, этот показатель все еще в 2 раза превышает общероссийский.

- Проблема усугубляется и тем, что основное число пострадавших - это люди в возрасте 20 - 50 лет, то есть те, кто находится на пике своей физической и социальной активности. И, как правило, они работают в основных отраслях промышленности, имеющих большое значение для развития экономики, - это угледобывающая, металлургическая, химическая и строительная, - отметила управляющий Кузбасским отделением ФСС Людмила Бабичук.

В связи с этим одним из ключевых направлений работы регионального отделения является финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Только за 2013 - 2018 годы на эти цели Фонд выделил кузбасским страхователям более 3,5 миллиарда рублей.

На превентивные меры работодатели могут направить до 20% взносов по обязательному социальному страхованию. Сюда входит приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ), оценка условий труда, обучение персонала компетенциям в области охраны труда, профилактические медосмотры, санаторно-курортное лечение. К слову, с этого года при отправлении на лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста финансирование предприятий со стороны Фонда увеличивается до 30% страховых взносов.