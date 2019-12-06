В компании «СУЭК-Кузбасс» внедрена электронная система предсменных медицинских осмотров (ЭСМО)

На предприятиях компании «СУЭК-Кузбасс» внедрена в работу электронная система предсменных медицинских осмотров (ЭСМО), позволяющая эффективно решать вопросы, связанные с обеспечением доступа сотрудников к своим трудовым обязанностям по медицинским показателям.

ЭСМО включает в себя скрининг тест, который делается с помощью сети терминалов для предсменного медицинского осмотра сотрудников. Роботизированный комплекс исследует следующие показатели: артериальное давление, пульс, температура тела, тест на алкоголь, реакция зрачка на свет (пупиллометрия).

Дистанционный медосмотр с оценкой всех параметров занимает всего 1 минуту, в то время как на очный осмотр у врача уходит 5 и более минут. При этом исключается человеческий фактор — только объективные показания приборов. Произведена интеграция ЭСМО с нарядной системой – действующим на предприятиях автоматизированным комплексом «Единая книга предписаний и Формирование сменных нарядов» (ЕКП и ФСН). Это также повышает уровень оперативного управления производством.

- Система максимально просто и ясно выдает эффективный результат: может сотрудник приступать к рабочим обязанностям или нет, - отмечает заместитель главного врача по первичной медицинской помощи АО «СУЭК-Кузбасс» МСЧ «Шахтер» Андрей Ладик. - Кроме того, она ведет запись всех данных, в том числе видео и фотоматериалов, и осуществляет их хранение. Все спорные вопросы решаются поднятием архивных данных. В итоге, на опасный производственный объект попадает только тот, кто имеет допуск на объект в данный день и не имеет медицинских противопоказаний.

Система максимально просто и ясно выдает эффективный результат: может сотрудник приступать к рабочим обязанностям или нет. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»

Как говорят сами горняки, привыкнуть к новой системе достаточно легко. Со временем весь алгоритм действий доводится до автоматизма, и на осмотр уходит даже меньше минуты. Но при этом осуществляется ежесменный контроль за основными показателями, связанными с состоянием сердечно-сосудистой системы. И при необходимости можно своевременно пройти назначенный медиками курс лечения.

На сегодняшний день внедренная ЭСМО включает в себя 48 терминалов, установленных на 8 предприятиях компании «СУЭК-Кузбасс». Общий объем инвестиций СУЭК на реализацию данного проекта составил более 51 миллиона рублей.