«Земля ушла из-под ног»: психотерапевт кемеровского онкодиспансера рассказала, что испытывают больные раком

Фраза доктора «У вас онкологическое заболевание» или «Ваша опухоль злокачественная», мягко говоря, повергает большинство людей в шок. После такой новости жизнь вряд ли может быть прежней. Как меняется человек, узнав, что болен? Каким образом можно поддержать его в этот сложный период? На что способен сильный духом пациент?

Об этом и не только рассказала заведующая отделением восстановительного лечения ОКОД, врач-психотерапевт высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Комкова.

Елена Комкова 17 лет работает в онкологическом диспансере.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Как приговор

- Информация об онкологическом диагнозе - тяжелый эмоциональный стресс. Легко переживают это только люди, которые в большинстве своем просто не понимают, что такое рак, - говорит Елена Комкова. - По силе воздействия пациенты сравнивают этот стресс «с ударом чем-то тяжелым по голове», «Как будто земля из-под ног ушла, как будто потемнело все вокруг», - говорят они. Это очень тяжелый стресс. Многие воспринимают диагноз как смертный приговор.

Елена 17 лет работает в онкологическом диспансере. Каждый день она принимает от 8 до 20 пациентов. В среднем за год врач-психотерапевт помогает двум с половиной тысячам больных раком.

По словам доктора, первая острая реакция может длиться от нескольких часов до суток. Дальнейшее состояние зависит от характера человека и того, как он по жизни справляется со стрессами. Зачастую затем наступает стадия отрицания - человек просто не верит в то, что у него «такой диагноз». Ему необходимо принять эту информацию и согласиться с мыслью о необходимости лечения.

Человеку, узнавшему о страшном диагнозе, важно чувствовать поддержку близких.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Новая жизнь

- На первом этапе человеку очень важна поддержка семьи, потому что только с близкими они готовы поделиться переживаниями. Бытует мнение, что мужчины не переживают. Но они порой переживают еще больше. Отличие в том, что мужчины чаще держат все в себе - у нас не принято мужчине показывать свою слабость. Возможно, поэтому они реже приходят к психотерапевту, - отмечает врач. После того как человек узнает о болезни, практически вся его жизнь меняется. Он вынужден проходить обследование, длительное лечение и восстановление. В это время пациент зачастую не может ходить на работу, заниматься привычными делами, выполнять свою роль в семье. Случается и такое, что, узнав о диагнозе, его бросают самые близкие люди. В этот момент больному, как никогда, нужна поддержка и вера в себя.

- У меня были две пациентки с раком молочной железы, у которых разрушилась семейная жизнь после информации о диагнозе. Мужья бросили их в трудный момент жизни. Но после лечения они нашли свое счастье. У них появилась новая жизнь, - рассказывает Елена Комкова.

Найти подход

Во время лечения у пациентов нередко формируются нервно-психические расстройства, отмечает доктор. Чаще всего это тревожные и депрессивные расстройства. Тревога приводит к бессоннице, к хандре, к постоянным мыслям о болезни. Многие начинают корить себя за то, что что-то не успели сделать в жизни.

Начиная лечение, Елена подстраивается под пациента, находит подход, а затем применяет позитивную поддерживающую терапию, чтобы выгнать из его мыслей негатив.

- Где-то нужно снизить значимость диагноза, где-то - разъяснить какие-то медицинские нюансы, - отмечает психотерапевт.

Не все пациенты, которым нужна психологическая помощь, сами обращаются за ней. До сих пор у людей бытует мнение, что если тебя направили к психотерапевту, то что-то не так с головой. Поэтому время от времени специалист обходит палаты, где обращает внимание на пациентов с признаками нервно-психического расстройства. Если человек плачет, раздражен или же, наоборот, лежит, отвернувшись к стенке, психотерапевт начинает доброжелательную беседу.

Елена Комкова помогает своим пациентам расстаться с негативными мыслями.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Ценить время

Рак определенно меняет мировоззрение больного, отмечает Елена. Человек, вступивший в борьбу с такой болезнью, перестает обращать внимание на мелочи, которые раньше отвлекали его внимание, и начинает ценить человеческие отношения - дружбу, взаимопонимание и любовь.

- Человек осознает, что ему, например, работа не нравится. После этого он идет и занимается тем, чем хочет. Была одна пациентка, которая решила, что станет парикмахером - всю жизнь хотела этим заниматься, хотя работала педагогом, - вспоминает Комкова.

- Было и такое, что пациенты понимали, что поддерживают семью только ради детей, и приходили к решению, что нужно строить новые отношения. Люди начинают ценить время.

Совершенно определенно психическое состояние человека способно влиять на физическое. Был один случай в практике, который особенно запомнился доктору.

Молодой матери-одиночке поставили страшный диагноз - неоперабельный рак желудка. Врачи давали ей совсем немного времени. Девушке совсем не на кого было оставить двухлетнего малыша, единственный вариант - отдать в приют. А спустя 18 лет Елена встретила эту пациентку.

- Она оказалась в хосписе с раком молочной железы. А куда же делся рак желудка? Она каким-то образом смогла его сдержать. Думаю, что здесь сыграл роль психологический фактор. Так как ей не на кого было отставить ребенка - она жила только ради него. А как только она его выпустила во взрослую жизнь - пришла болезнь. Мы со своей психикой и желанием жить можем преодолеть очень многое, - отмечает Елена Комкова.

- Не всем пациентам нужна психологическая помощь, многие могут сами справиться с болезнью, - говорит Елена. Но когда есть поддержка специалиста, это сделать гораздо легче и быстрее.