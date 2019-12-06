Автобус, в котором ехали 30 горняков, съехал в кювет и опрокинулся на автодороге в Кузбасса. Пострадавших при инциденте нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/748167" frameborder="0"></iframe> Автобус с 30 горняками перевернулся в Кузбассе.Видео: vk.com/tip_lk, Дмитрий Третьяков

В пятницу, 6 декабря, на автодороге Ленинск-Кузнецкий- Свердлвский опрокинулся автобус, в котором 30 ехали 30 работников одного из местных предприятий. Очевидцы сняли на видео последствия случившегося. На кадрах, которые сделали очевидцы на месте ЧП, видно, что горняки были вынуждены выбираться из автобуса через окна, а потом подниматься на дорогу. Шахтеры не скупятся на нецензурные выражения, но больше всего их интересует: все ли живы и есть ли пострадавшие.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области сообщили подробности ДТП.

- Предварительно установлено, что 62-летний водитель автобуса ПАЗ, который перевозил 30 работников местного предприятия, при повороте направо не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили в ведомстве. - В результате ДТП никто не пострадал.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.