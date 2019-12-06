На подстанции в Новокузнецке произошел пожар

В Новокузнецке на подстанции «Бызовская» произошел пожар. Эта подстанция обеспечивает теплом и электроэнергией жителей Новоильинского района. Оперативный штаб, который занимается теплоснабжения, возглавил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На подстанции «Бызовская» без электроэнергии осталась насосная станция №16, которая помогает обеспечивать теплом и горячей водой верхние этажи многоквартирных домов Новоильинского района. В пресс-службе администрации Кемеровской области отметили, что на наличии электроэнергии и тепла у жителей Новоильинского района это никак не отразилось.

- У потребителей есть свет, тепло и горячая вода. Однако в период устранения аварийной ситуации на верхних этажах возможно похолодание, если теплоэнергетикам придется снизить циркуляцию теплоносителя, - сообщает пресс-служба АКО.

Сигнал о том, что на подстанции случился пожар, поступил на пульт диспетчера в 14.10. На месте работали 16 человек и пять единиц техники. По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, в 14.53 пожар был локализован, а в 15.01 - полностью ликвидирован.

Сейчас на подстанции работают специалисты, которые должны в максимально сжатые сроки организовать временную схему энергоснабжения на подстанции, а затем и полностью восстановить ее. Оперативный штаб возглавил глава региона Сергей Цивилев. Он провел с мэром Новокузнецка, руководителями ГУ МЧС Росси по области и кузбасского филиала «Россети Сибирь» селекторное совещание. Также в Новокузнецк выехал первый замгубернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

- Администрация города организовала подомовые обходы. Специалисты управляющих компаний проверяют температуру в квартирах. Пока она соответствует нормативам, однако, в случае необходимости, нуждающимся будут выданы обогреватели, - отметили в пресс-службе АКО. - Жилые дома и социальные объекты под контролем оперативного штаба.

В Новокузнецке работают горячие линии Единой дежурно-диспетчерской службы 8-3843-32-15-15, 8-3843-32-16-16, 8-3843-32-17-17.