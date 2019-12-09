Хвоя, пистолеты и шарики: в Кемерове прошел мастер-класс по созданию рождественских венков

Летом венки плетут из одуванчиков, а зимой – из еловых веток и с игрушками. В Кузбасском центре искусств состоялся мастер-класс по созданию рождественских венков.

На мастер-класс в Кузбасском центре искусств собралось около десятка рукодельниц. На столах у каждого сегодня - блестящие шары, ленточки, бантики, снежинки. Чувствуется дух Нового Года! Внимательно слушают наставника Ксению как дети, так и взрослые участники мастер-класса. Ребята с большим воодушевлением разбирают украшения для своего венка, прикладывают их, присматриваются, как лучше сделать.

Наставник Ксения вдохновляла участников мастер-класса. ФОТО: Мария Толмачева.

Следующий этап: прикрутить шарики к венку. И тут возникла первая сложность – шарики не крепятся, постоянно отваливаются. На помощь приходит наставник – и игрушки как по волшебству занимают свои места.

Итак, шарики прикрутили. Теперь нужно приклеить бантики и подарочки. И здесь появляется вторая сложность – как не приклеить себе пальцы вместо бантиков? Но оказалось, что с клеевым пистолетом это можно сделать быстро и безопасно.

С клеевым пистолетом все быстро научились обращаться! ФОТО: Мария Толмачева.

В процессе создания новогоднего украшения Ксения Дудкина, главный специалист по выставочной деятельности, рассказала «КП» о программе таких мастер-классов, их задачах и целях.

- У меня есть две категории мастер-классов: обучающие, где я рассказываю про законы и перспективы, и развлекательные, мы что-то делаем уже своими руками. Прежде всего, это отдых. Мастер-классы мы проводим всегда по субботам, и таким образом хотим показать, что можно завершать неделю вот так интересно, творчески и развиваясь при этом, - отметила Ксения. – Самое главное – принимать участие могут не только дети, но и взрослые. И это очень неплохая разгрузка после тяжелой рабочей недели.

Все венки получились яркими и красивыми. ФОТО: Мария Толмачева.

А пока мы разговаривали, участники мастер-класса доделали свои рождественские венки и стали делиться впечатлениями от работы руками, показывать друг другу готовые работы.

- Сложней всего было прикрепить шарик. Он все время отпадал и не хотел цепляться за венок. А вообще мне понравилось. Получилось красиво, - с улыбкой рассказала Катя, участница мастер-класса.

Яркие рождественские венки после занятия участники забрали с собой, чтобы украсить ими свои дома и создать атмосферу наступающего Нового Года.