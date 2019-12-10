Зацепер на сноуборде прокатился по кемеровской дороге
Экстремальное развлечение едва не обернулось трагедией: очевидцы сняли на камеру, как по городской улице, прямо по проезжей части, едет сноубордист зацепер. В какой-то момент он падает на дорогу.
Авторы видео отмечают, что сделали его на дороге, ведущей от Кемерова к Лесной Поляне. Очевидцы сняли мужчину, который, зацепившись за автомобиль, едет по проезжей части на сноуборде. Мужчина ловко скользит по дороге, а потом падает. И лишь благодаря реакции автомобилиста, ехавшего следом за зацепером, удалось избежать беды.
Зацепер на сноуборде прокатился по кемеровской дороге.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"
Многочисленные пользователи по-разному отнеслись к видео с экстремальными покатушками. «Там все нормально. Даже светоотражалки есть», - отмечает пользователь Сергей Васильев.
«Когда Шерегеш завалило снегом, и не знаешь, где теперь покататься», - иронизирует подписчик Игорь.
«Давить надо было, другие задумались бы , стоит или нет так делать», - возмущен пользователь Иванов.
А вот сотрудники областной Госавтоинспекции однозначно заявили, что такие катания недопустимы.
- За перевозку пассажира вне транспортного средства предусмотрена административная ответственность: штраф в размере одной тысячи рублей, - сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД. – Но здесь более значим не штраф, а то, что водитель подвергает жизнь сноубордиста опасности. Если кто-то стал свидетелем подобного развлечения и готов передать записи в «Мобильный патруль», необходимо, чтобы на записи был виден регистрационный знак автомобиля, а также указано место и время инцидента.
В Госавтоинспекции призвали кузбассовцев не развлекаться подобным образом: это может обернуться трагедией как для «развлекающихся», так и для невольных участников.
ИСТОЧНИК KP.RU