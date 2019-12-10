2019-12-10T05:56:17+03:00
Общество

Зацепер на сноуборде прокатился по кемеровской дороге

Мужчина едва не попал под машину
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Зацепер на сноуборде прокатился по кемеровской дороге. ФОТО: кадр видео vk.com,"Инцидент Кемерово"Зацепер на сноуборде прокатился по кемеровской дороге. ФОТО: кадр видео vk.com,"Инцидент Кемерово"
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Экстремальное развлечение едва не обернулось трагедией: очевидцы сняли на камеру, как по городской улице, прямо по проезжей части, едет сноубордист зацепер. В какой-то момент он падает на дорогу.

Авторы видео отмечают, что сделали его на дороге, ведущей от Кемерова к Лесной Поляне. Очевидцы сняли мужчину, который, зацепившись за автомобиль, едет по проезжей части на сноуборде. Мужчина ловко скользит по дороге, а потом падает. И лишь благодаря реакции автомобилиста, ехавшего следом за зацепером, удалось избежать беды.

Зацепер на сноуборде прокатился по кемеровской дороге.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Многочисленные пользователи по-разному отнеслись к видео с экстремальными покатушками. «Там все нормально. Даже светоотражалки есть», - отмечает пользователь Сергей Васильев.

«Когда Шерегеш завалило снегом, и не знаешь, где теперь покататься», - иронизирует подписчик Игорь.

«Давить надо было, другие задумались бы , стоит или нет так делать», - возмущен пользователь Иванов.

А вот сотрудники областной Госавтоинспекции однозначно заявили, что такие катания недопустимы.

- За перевозку пассажира вне транспортного средства предусмотрена административная ответственность: штраф в размере одной тысячи рублей, - сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД. – Но здесь более значим не штраф, а то, что водитель подвергает жизнь сноубордиста опасности. Если кто-то стал свидетелем подобного развлечения и готов передать записи в «Мобильный патруль», необходимо, чтобы на записи был виден регистрационный знак автомобиля, а также указано место и время инцидента.

В Госавтоинспекции призвали кузбассовцев не развлекаться подобным образом: это может обернуться трагедией как для «развлекающихся», так и для невольных участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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