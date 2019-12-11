Легковой автомобиль въехал в остановку в Новокузнецке

Утром в среду в Новоильинском районе Новокузнецка произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь легковой автомобиль врезался в остановочный павильон, где находились люди.

От удара павильон смяло. ФОТО: city-n

ДТП произошло ранним утром - в 5.55 неподалеку от дома № 12 по проспекту Мира. В остановочном павильоне мужчина и женщина ждали автобус, как вдруг услышали визг тормозов. А потом прямо в остановку влетел легковой автомобиль. 30-летний мужчина, ожидавший автобус, получил различные травмы. В больнице ему назначили амбулаторное лечение. А вот женщине повезло меньше. С травмами различной степени тяжести 55-летнюю новокузнечанку доставили в больницу. Ей требуется стационарное лечение.

На остановке находились два человека. ФОТО: city-n

В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. Как оказалось, за рулем легкового автомобиля находился 28-летний новокузнечанин.

- Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer двигался по проспекту Мира со стороны Косыгина стало несоответствие выбранной скорости движения дорожным условиям.

Водитель не справился с управлением. ФОТО: city-n

Также в ведомстве отметили, что дорога на момент ДТП была обработана противогололедными материалами, а мужчина, севший за руль, был абсолютно трезвым.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть особенно внимательными на дорогах зимой, выбирать адекватную скорость движения, учитывать состояние дорожного полотна и помнить: от того, как они ведут себя на дороге, зависит жизнь не только их самих, но и окружающих.