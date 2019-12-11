2019-12-11T13:09:34+03:00
Происшествия

Варвары: дикие новокузнечане напали на крысу и оторвали ей ухо

ЧП произошло в Новоильинском районе
Екатерина РОМАНОВА
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Варвары: дикие новокузнечане напали на крысу и оторвали ей ухо. ФОТО: vk.com, "Подслушано Новоильинский район"Варвары: дикие новокузнечане напали на крысу и оторвали ей ухо. ФОТО: vk.com, "Подслушано Новоильинский район"
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Не успели жители Новоильинского района налюбоваться на снежные фигуры на площади, как те пострадали от рук вандалов. Неизвестные граждане оторвали снежному символу года ухо.

«Только сделали, а уже кто-то сломал», - сокрушается один из жителей Новоильинского района, запечатлевший на камеру последствия действий вандалов. И действительно: на снимке видна развеселая Крыса, сделанная из снега, у которой нет уха. Да и кубики с буквами, которые разместились за ее спиной, выглядят не самым лучшим образом.

Комментаторы в соцсетях возмущены: как можно было сломать красивую снежную фигуру - символ года – еще до наступления праздника! И если одни предлагали усилить охрану, оградить фигуры колючей проволокой, а тех, кто ломает, привлекать к трудотерапии, то другие лишь печально писали: «Не делайте больше ничего, все равно сломают».

Впрочем, оказалось, что к оторванному уху Крысы приложили руки не только вандалы. Из-за тепла, пришедшего на прошлой неделе, снежная Крыса утратила твердость. О дальнейшей судьбе снежного символа года рассказал глава Новоильинского района.

- На месте фигур, которые пострадали от рук вандалов, мы поставим новые, - твердо пообещал глава Новоильинского района Денис Елькин. – К сожалению, погода в этом году преподнесла неприятный сюрприз. Из-за плюсовой температуры деформировались снежные кубики, сам символ года – белая Крыса - наклонился в бок. Внесли свою лепту и вандалы, «добившие» Крысу. В скором времени установим новые фигуры, которые обязательно порадуют горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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