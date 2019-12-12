Все о маркетинге, SMM и трендах: в Кемерове состоится Маркетинг-форум

Главное мероприятие про продажи и маркетинг состоится в Кемерове 16 дня. Пять лучших специалистов научат создавать, продавать и продвигать бренды.

16 декабря в областном центре будет проходить Кемеровский Маркетинг форум. Пять экспертов в области маркетинга и продаж расскажут о постоянно изменяющихся условиях, современных трендах маркетинга, масштабировании продаж, клинетском сервисе.

Ежедневно эти эксперты решают задачи в области маркетинга и продаж, схожие с вашими. А значит, их опыт может быть полезен! Всего в один день форума уложится все самое важное. И, помимо новых знаний, каждый из присутствующих сможет завести новые знакомства, найти партнеров или клиентов.

Все от маркетинге, SMM и трендах: в Кемерове состоится Маркетинг Форум. ФОТО: организаторы форума.

- Результат моей работы — это одно точное действие «на миллион», которое приносит максимальный результат, - подчеркивает Алексей Воронин, эксперт форума, ментор №1 в России, бизнес-тренер, предприниматель. На форуме он обучит маркетингу будущего.

Второй спикер - Александ Воловик, владелец digital-агентства Just Content с годовым оборотом 62.000.000 рублей. Если вы хотите знать все о «Digital-маркетинге», вам к нему!

За спиной третьего эксперта форума, Владислава Бермуды, успешный опыт предпринимательства, создание сервисов, ресурсов, кросс-маркетинговой платформы, холдинга, кроме того, он – автор книги «15 креативных идей на миллион» и обладатель премии «Лучший startup для инвестора 2016». Его тема на форуме - «Кросс-маркетинг как инструмент развития бизнеса».

Четвертый спикер – Максим Белоусов, эксперт в области digital, стратегического и комплексного маркетинга. Это тот самый маркетолог, который собрал на Тони Роббинса целый Олимпийский и продвигал его семинары по всему миру в течение двух лет. В свое время он инвестировал в собственное обучение более миллиона рублей, и теперь с готовностью делится как полученными знаниями, так и собственными наработками. На Форуме он будет вести тему «Психология влияния».

Пятый эксперт – Никита Флоринский, организатор конференции ПрактикаDays и eCommerceDays, член гильдии маркетологов, кризис-менеджер по маркетингу и продажам.

- За 12 лет работы в digital-маркетинге моими клиентами были производители одежды и детских товаров, ритейл, оффлайн-точки продаж, сетевые компании, системные интеграторы, - рассказывает Никита Флоринский. - И каждый из них улучшил свои показатели.

На форуме он будет вести тему «Продукт, маркетинг, продажи - выбери два из трех».

Все от маркетинге, SMM и трендах: в Кемерове состоится Маркетинг Форум. ФОТО: организаторы форума.

За день экспертам и участникам форума предстоит рассмотреть следующие темы:

- «Тренды маркетинга 2020»;

- «Партизанский маркетинг»;

- «Масштабирование продаж»;

- «Инстаграм и личный бренд»;

- «Тренды продаж 2020»;

- «Кросс-маркетинг»;

- «Клиентский сервис».

Форум будет проходить 16 декабря с 09.00 до 18.00 в «Кузбасском Технопарке» в Кемерове, на Сосновом бульваре, 1. Стоимость участия – от 2790 до 6490 рублей. Также предусмотрены корпоративные пакеты. Зарегистрироваться для участия в форуме можно здесь.

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