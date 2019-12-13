Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Баллада о влюбленных бабочках

Слушаем завораживающую музыку

Приближается самый сказочный праздник - Новый год! Артисты Губернаторского симфонического оркестра приглашают на концерт, который состоится в преддверии этого всеми любимого праздника.

В программу включен концерт для скрипки с оркестром современных китайских композиторов Лян Шань-Бо и Чжу Ин-Таи. Концерт, который имеет поэтичное название «Баллада о влюбленных бабочках», прозвучит в исполнении оркестра и солистки - лауреата международных конкурсов Ферузы Норматовой. Музыка концерта, созданного во второй половине ХХ века, стала визитной карточкой музыкальной культуры Китая, покорила весь мир. Старинная легенда о китайских Ромео и Джульетте, изложенная языком музыкального искусства очарует национальным своеобразием и красотой.

А далее послушный волшебной палочке дирижера оркестр поведет слушателей в сказочный мир балета и погрузит в чудесный мир музыки Петра Чайковского и знакомыми с детства персонажами балетов «Щелкунчик» и «Спящая красавица».

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

14 декабря, начало в 18.00

Цена билетов: от 200 до 500 рублей

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Четыре режиссера и 18 артистов собрались вместе, чтобы проверить на прочность классику и представить вниманию зрителей спектакль «Ай да Пушкин». Фото: Андрей ЗОЗУЛЯ.

Ай да Пушкин!

Идем на спектакль и вспоминаем классику

Театр драмы приглашает кемеровчан и гостей города на спектакль «Ай да Пушкин».

Четыре режиссера и 18 артистов собрались вместе, чтобы проверить на прочность классику и представить вниманию зрителей спектакль, в основе которого знаменитые «Повести Белкина»: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка».

Черты эпохи меняются - человек остается прежним. Молодые девушки влюбляются, как и в 19-м веке. Люди сгоряча бросаются громкими словами. Мужчины лелеют чувство ненависти. Выросшие дети покидают родительский дом. Жизнь продолжается.

О ней, которая каждый миг меняется, оставаясь неизменной, о людях и их страстях, о наших забавных глупостях и больших ошибках гости театра поразмышляют вместе с артистами и, конечно, вместе с Пушкиным.

Театр драмы имени Луначарского

ул. Весенняя, 11

14 декабря, начало в 18.00

Цена билетов: от 300 до 800 рублей

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Единственный в Кузбассе музей кино приглашает посетителей на увлекательную экскурсию.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волшебство кинематографа

Отправляемся на экскурсию в музей кино

Единственный в Кузбассе музей кино приглашает посетителей на увлекательную экскурсию. Здесь гости смогут познакомиться с историей развития кинематографа, экспозицией раритетного оборудования, с помощью которого специалисты кино в разные годы работали с пленкой, а также самостоятельно отреставрируют кинопленку на специальном столе и даже смогут запустить фильм на одном из старейших киноаппаратов Кузбасса.

В экскурсионную программу также входит демонстрация короткометражного документального фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» 1886 года и фрагментов мультипликационного фильма «Стрекоза и муравей», снятого еще в 1913 году!

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4

11 - 17 декабря, с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 80 рублей

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Театр для детей и молодежи приглашает зрителей на спектакль «Про любовь и нелюбовь». Фото: Александр ПАТРИН.

Про любовь и нелюбовь

Рассуждаем вместе с актерами о непростом чувстве

Театр для детей и молодежи приглашает зрителей на спектакль «Про любовь и нелюбовь». Как признаются сами актеры, у этого спектакля нет драматургической основы. На этот раз театр отказался от традиционного способа ставить спектакль по определенному тексту. В небольшом уютном интерьере, где зрители вместе с актерами находятся в одном игровом пространстве, будет разворачиваться живая жизнь живых людей.

Это спектакль - простой и искренний разговор о том, что дорого и понятно каждому: как важно любить и беречь друг друга, как трудно быть счастливым, о том, как мы бываем ранимы и беззащитны и вместе с тем жестоки и самонадеянны.

Спектакль - о любви, которая бывает выдуманной и настоящей, робкой и продажной, смешной и трагической. Зритель, вступая в живое общение с актерами, становится непосредственным свидетелем сиюминутного человеческого чувства, живого движения живой человеческой души. Атмосфера уютного кафе, актеры, сидящие за соседним столиком, музыка - все это создаст эффект полного погружения в сюжет спектакля.

Кафе «Поэт и повар»

ул. Орджоникидзе, 7

13 декабря, начало в 18.30

Цена билетов: 900 рублей