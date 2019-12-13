Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Поэзия русской деревни

Любуемся ускользающей красотой

Поэзия русской деревни полна тепла и самобытности, ярких красок и веселой музыки. Ведь русские умельцы - гончары, ремесленники, художники, музыканты - всегда отличались особым взглядом на мир: чистым, открытым, все подмечающим. И тончайшие нити красоты русской природы вплетаются в народные мелодии, легкими тенями скользят на картинах, румянятся на щеках матрешек и неожиданно появляются на обеденном столе - в скатертях, посуде.

В новой экспозиции Новокузнецкого художественного музея «Поэзия русской деревни» больше 200 экспонатов. И у каждого - своя история. Вот, например, кольцевой квасник с дырочкой в центре: в нее клали лед, чтобы охлаждать квас. Или жизнерадостные дымковские игрушки, замешанные на красной глине да расписанные красками из яйца с квасом. Чьи руки их делали? Что значат узоры?

А вот - матрешки с округлыми боками - как хочется их погладить! А знали бы вы, как умельцы создавали наряды от кутюр для матрешек - были бы вдвойне восхищены!

В этой экспозиции, словно в лавке редкостей, запечатлено ускользающее прошлое, наполненное русским духом и невероятной энергией.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье: с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: от 50 до 100 рублей

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Большие и добрые сердца кузбасских рок-музыкантов вновь готовы стучать в унисон одному - детскому. Сердечку девочки Дины Мукановой. Фото: Ольга АНЧОКОВА.

Музыка добрых сердец

Идем на концерт кузбасских рок-музыкантов и поддерживаем юную новокузнечанку

Большие и добрые сердца кузбасских рок-музыкантов вновь готовы стучать в унисон одному - детскому. Сердечку девочки Дины Мукановой. Именно для нее будут играть новокузнецкие команды A N T E, Lightning Strike, Cover Single, «Чеширская Fm», «ЦветМетall» и «Антрацит» из Кемерова, «Живая вода» из Прокопьевска и bonum fatum и «НАШИ» из Междуреченска, а также «Дело Джима». Заводные и задумчивые, тяжелые и не очень, заставляющие улыбаться и грустить мелодии прозвучат для Дины и всех гостей благотворительного концерта.

У Дины Мукановой страшный диагноз - рак челюсти. Уже полгода ребенка смотрят то одни специалисты, то другие, чтобы решить, как вылечить девочку, как вернуть ей здоровье и сохранить ее красоту. А пока врачи решают важные вопросы, кузбасские рок-музыканты решили подарить девочке праздник, подбодрить ее и поддержать веру в то, что все будет хорошо.

Собранные от продажи билетов средства будут переданы семье. На часть средств будет приобретен небольшой подарок для Дины.

ЦГБ имени Гоголя

ул. Спартака, 11, т.: (384-3) 74-34-01

14 и 15 декабря, начало в 15.00

Цена билетов от 200 рублей

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Собачье сердце

Спешим на спектакль, не похожий ни на один другой

Профессор Преображенский, Шариков, «Абырвалг», разруха и «Докторская» - каждый, кто хоть немного знаком с классикой начала ХХ века или кинематографом, понимает, о чем идет речь. О том самом «Собачьем сердце», которое при каждом новом прочтении раскрывается по-новому. Вот и новокузнецкий театр «СинТезис» преподнес зрителю совершенно неожиданное прочтение Булгакова.

Декорации спектакля весьма лаконичны: обрывки советских газет и вешалки. А характеры персонажей раскрываются с непривычной стороны. Так, профессор Преображенский предстает нервным и эксцентричным злым гением. Сюжет, оживающий в полумраке сцены, искрит безумием, затягивает с неумолимостью психологического триллера. Чудовищная история. Не для слабонервных. Оглушающая, невероятно пластичная, на грани света и тени. Вам осталось лишь лично убедиться в этом - и разгадать секрет собачьего сердца.

Дом творческих союзов

пр. Кузнецкстроевский,1, т.: (384-3) 46-55-01

15 и 16 декабря, начало в 18.30

Цена билетов: 250 рублей

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Идем на постановку чеховского "Вишневого сада". Фото: Сергей КОСОЛАПОВ.

Вишневый сад в новом свете

Познаем осовремененную классику

Компот из вишен - классика летних заготовок. Да и вишневое варенье любят практически все. А как приятно пройтись по вишневому саду! И как недолговечен этот сад, хранящий истории прошлого и настоящего, и так скоро должный погибнуть в будущем.

Неумолимое время мчит вперед, сметая на своем пути все, что когда-то казалось незыблемым и вечным. Неотвратимость перемен, прогресса пугает тем, что его не остановить, что никогда не будет, как раньше. А еще тем, что в будущем, новом мире нет места нам самим, таким, какие мы сегодня, надо тоже меняться! Ведь сопротивляясь переменам, мы становимся никому не нужными чудаками, отставшими от времени.

Чеховский «Вишневый сад» тоже изменился со временем. Новое прочтение, новые образы - и прежние истины. Наступает новая цифровая реальность, и нас уже ждут не банки с вареньем, а бессмертие, превращение в существ с неограниченными возможностями. Грядет новая ступень эволюции, и, если это правда, сопротивляться этому бесполезно. Но наше человеческое сознание не хочет принимать эту наступающую реальность. Как признать, что все достижения культуры, все проживаемые нами чувства, мысли - все это незначительно и обречено на вымирание?

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

14 декабря, начало в 18.30

Цена билетов: 200 - 550 рублей