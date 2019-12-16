2019-12-16T04:38:39+03:00
Общество

Где живет лучший Дед Мороз Кузбасса

Названо имя победителя «Лучший Дед Мороз Кузбасса 2019»
МАРИЯ ТОЛМАЧЕВА
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Где живет лучший Дед Мороз Кузбасса. ФОТО: Мария ТОЛМАЧЕВАГде живет лучший Дед Мороз Кузбасса. ФОТО: Мария ТОЛМАЧЕВА
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Лучшие Деды Морозы Кузбасса сразились за звание лучшего из лучших. На сцене областного театра драмы они показали свои номера и поздравили жителей Кузбасса с наступающим праздником.

15 декабря 2019 года в Кемеровском областном театре драмы состоялся финал регионального конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса - 2019». В этом году лучшим Дедом Морозом Кузбасса признали Станислава Порошина, Деда Мороза из Междуреченска. Ему вручили главный приз конкурса – эксклюзивный костюм Деда Мороза. Борьба за победу была непростой, ведь конкуренцию междуреченскому Деду Морозу составили еще 10 представителей «сказочной новогодней профессии» из разных городов региона - Новокузнецка, Мысков, Белова, Анжеро-Судженска, Калтана, Яйского, Гурьевского, Топкинского, Прокопьевского и Таштагольского районов.

Выступление Деда Мороза и Снегурочки. ФОТО: Мария ТОЛМАЧЕВА

Выступление Деда Мороза и Снегурочки. ФОТО: Мария ТОЛМАЧЕВА

- Это даже не конкурс. Ведь для нас, всех участников, главное – не соревнование. Мы все здесь выполняем одну роль – стараемся сделать так, чтобы дети верили в Деда Мороза, в чудеса. К сожалению, в наше время дети больше не верят в Деда Мороза, в волшебство Нового Года. А ведь детство - оно на то и детство, чтобы в канун Нового Года дети писали письмо Деду Морозу и с нетерпением ждали подарков под елкой, - поделился мыслями Станислав Порошин, победитель конкурса.

Конкурсная программа состояла из добрых и интересных историй о том, как настоящая дружба и вера в добро побеждают любые преграды. Зрителям были представлены песни и танцы от участников, а также увлекательные конкурсы и состязания.

- Больше всего мне понравилось, как танцевали Дедушки Морозы. Мы вставали и повторяли за ними движения, - Лиза Карнашева, зрительница.

Всем участникам вручили дипломы и памятные сувениры. Награды вручили начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Марина Евса и директор Кемеровского областного центра народного творчества и досуга, почетный работник культуры Кузбасса Наталья Орлова.

На выступлении. ФОТО: Мария ТОЛМАЧЕВА

На выступлении. ФОТО: Мария ТОЛМАЧЕВА

А еще перед началом праздника в фойе театра были организованы мастер-классы по изготовлению новогодней сувенирной продукции с участием лучших мастеров Кузбасса. Все желающие в этот день имели возможность украсить имбирный пряник, получить азы плетения из бересты, миниатюрной росписи гипсовых фигурок новогодней тематики. Главное, все, что участники мастер-классов сделали своими руками они смогли забрать с собой на память о мероприятии.

В праздничной битве сошлись Деды Морозы со всего Кузбасса. ФОТО: Мария ТОЛМАЧЕВА

В праздничной битве сошлись Деды Морозы со всего Кузбасса. ФОТО: Мария ТОЛМАЧЕВА

К слову, конкурс на самого лучшего Деда Мороза Кузбасса проводится на протяжении 15 лет. Это мероприятие проходит одним из первых в череде новогодних и рождественских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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