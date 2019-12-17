Новый год 2020 в Кемерове: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Давайте выберем, где отметить Новый год 2020 в Кемерове! Это праздник, когда загадываешь самые сокровенные желания, и встретить его нужно на полную катушку. «Комсомольская правда» предлагает проводить уходящее десятилетие не только весело и задорно, но и даже познавательно в какой-то степени.

Надевай бороду и захвати посох!

В Кемерове в этом году установят рекорд России - в одном месте соберется 1000 Дедов Морозов. Это точно нужно видеть, а еще и присоединиться к параду можно. Надевай костюм Дедушки, регистрируйся на сайте Кузбасс2020.РФ и стань рекордсменом. Грандиозное шествие возглавят главный новогодний волшебник страны Дед Мороз из Великого Устюга и российский боксер Николай Валуев!

Собираемся в 15.30 на Западной трибуне стадиона «Химик». Финал пройдет на площади Советов, где будет концерт, открытие ледового городка и мастер-класс от олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина. Организаторы отмечают, что параду не помешают ни снег, ни вьюга, ни морозы. Так что идем при любой погоде.

Стадион «Химик»

ул. Кирова, 41

26 декабря, начало в 16.30

Бесплатно

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Акварель не только красивая техника, она еще и отлично расслабляет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Встречаем Новый год творчески

Передаем новогоднюю атмосферу в рисунках. В Кузбасском центре искусств состоится мастер-класс по скетчингу «Волшебный город».

Вы научитесь работать с акварелью легко и с удовольствием. Акварель не только красивая техника, она еще и отлично расслабляет, снимает напряжение. Готовые работы ученики забирают домой.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского,6

28 декабря, начало в 14.00

Цена билетов: от 350 рублей, в стоимость входят все материалы и посещение выставки

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Стать участником турнира может любой желающий.Фото: Олег ЗОЛОТО

Зимние забавы

Кататься с горки довольно весело, но активные зимние развлечения тоже никто не отменял! Как насчет того, чтобы погонять шайбу? В центре спорта «Шахтер» пройдет «Новогодний турнир: хоккей на валенках среди жителей города Кемерово». Стать участником турнира может любой желающий. Чтобы подать заявку, нужно обратиться в центр спорта. А если вы не совсем в ладу с валенками и клюшками, то можете просто прийти и посмотреть на зрелищное шоу.

Стадион «Шахтер»

ул. Рутгерса, 32

28 декабря, начало в 12.00

Бесплатно

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«Сказка о времени» - веселый новогодний спектакль с фейерверком песен, танцев в исполнении Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп». Фото: kemfil.ru.

Идем в театр

Дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки, приходите с детьми в филармонию на новогодние сказки.

«Сказка о времени» - веселый новогодний спектакль с фейерверком песен, танцев в исполнении Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп» и солистов филармонии Кузбасса.

Простой и незатейливый сюжет, в котором озорники Кот Обормот и Киска Лариска ломают волшебные часы, знакомит юного зрителя с временами года и чередой месяцев. И, конечно же, кульминация спектакля - появление Деда Мороза с его новогодними поздравлениями. В новогодние праздники все мы ждем чуда - поэтому смотрим спектакль всей семьей, долой возрастные ограничения! А приятным бонусом будет утренник перед спектаклем в фойе филармонии. Красочные персонажи «Новогоднего патруля» вместе с ребятами будут петь и танцевать. И, конечно же, вечеринка не обойдется без традиционного хоровода вокруг зеленой красавицы.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

30 декабря, начало в 12.00, 15.00

Цена билетов: от 400 до 800 рублей

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Естественно, Новый год - это семейный праздник, но что мешает нам всей семьей собраться где-то, помимо дома? Фото: harats.com

Выходим в свет

Естественно, Новый год - это семейный праздник, но что мешает нам всей семьей собраться где-то, помимо дома? И повод отличный - Новый год. А еще в Кемерове вполне достаточно ресторанов, клубов и баров - выбирай и бронируй. Еще и праздничная программа в придачу, ведь «Голубой огонек» не всем может угодить.

А зарядиться предновогодним весельем, да и начать отмечать можно уже накануне 31 декабря. Например, в Irish Harat's Pub будет выступать группа Pandora Secret. Любишь рок? Вперед, это точно твоя вечеринка.

Irish Harat's Pub

ул. Ноградская, 5

30 декабря, начало в 22.00

Бесплатно

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Оркестр русских народных инструментов приглашает на концерт «Новый год в русском стиле». Фото: kemfil.ru.

Что по музыке?

Почувствовать атмосферу предновогодней филармонии - как вам такое? За несколько часов до Нового года будет почти по Федору Шаляпину: горы мандаринов, балыки и семги, икра, пироги, а «все человекоподобные - во фраках».

Оркестр русских народных инструментов приглашает на концерт «Новый год в русском стиле». В светский вечер будут брызги шампанского, гирлянды чарующих мелодий Штрауса, Чайковского, Фарбаха, Хачатуряна, Косма, Бернстайна, Оливера, Кужняка, Цыганкова, Городовской, Архиповского, а также обработки русских народных песен, советская и зарубежная эстрада, в том числе - премьерное исполнение.

Музыкальная елка, караоке с роялем, бар, новогодняя лотерея - звучит неплохо! А звездочкой на вершине этого новогоднего куража станет Губернаторский камерный хор.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

31 декабря, начало в 19.00

Цена билетов: 1500 рублей

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