2019-12-17T10:58:38+03:00
Общество

Шум в разрезе: на «Березовском» провели замеры во время взрыва

Мониторинг провели вместе с жителями Новокузнецкого района
Яков КРЫМСКИЙ
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Под контролем: разрезе «Березовский » замерил уровень шума от работ в селе Березовом. ФОТО: Алексей Иванов.Под контролем: разрезе «Березовский » замерил уровень шума от работ в селе Березовом. ФОТО: Алексей Иванов.
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Разрез «Березовской» компании «Стройсервис» находится на территории Новокузнецкого района. А потому специалисты компании делают все возможное, чтобы обеспечить местным жителям максимальный комфорт.

Любое производство так или иначе воздействует на окружающую среду. На разрезе «Березовском» точно знают: это воздействие должно быть минимальным. Именно поэтому год за годом здесь совершенствуют технологии добычи угля. Благодаря новейшим технологиям за последние несколько лет производственное воздействие существенно снизилось - и это подтверждают многочисленные исследования и мониторинги.

Мониторинги проводятся трижды в неделю. ФОТО: Алексей Иванов.

Мониторинги проводятся трижды в неделю. ФОТО: Алексей Иванов.

Но самое главное, мониторинги, которые, кстати, проводят по несколько раз каждую неделю, проходят под контролем не только специалистов независимых лаборатории, но и местных жителей-общественников. Так, каждый раз во время проведения взрывных работ разрез «Березовский» замеряют акустическое и сейсмическое воздействие на окружающую среду.

- Измеряли вибрацию и шум при проведении буровзрывных работ, – рассказывает директор лаборатории «Сибирский центр мониторинга» города Кемерово Борис Рогацкий. – Все показатели в пределах нормы. На протяжении последних лет мы ни разу не обнаружили превышений.

Жители села Березово, лично заинтересованные в комфортных условиях проживания, трижды в неделю могут присутствовать на контрольных замерах.

- Выезжаем на мониторинг по приглашению предприятия, – говорит глава Загорского сельского поселения Оксана Лимонова. – У нас на территории работает четыре угольных разреза. Я могу сказать, что такой минимальной слышимости нет ни у одного другого предприятия.

Местные жители-общественники следят за показателями вместе с работниками разреза. ФОТО: Алексей Иванов.

Местные жители-общественники следят за показателями вместе с работниками разреза. ФОТО: Алексей Иванов.

Впрочем, только замерами и усовершенствованием технологий производства забота горняков о жителях Кузбасса не ограничивается. Так, в Загорском поселении Новокузнецкого района уже привыкли к помощи разреза «Березовский».

- Большое спасибо разрезу «Березовский», что после обильных снегопадов направили снегоуборочную технику для расчистки наших дорог, – рассказывает жительница села Березово Ольга Таракина. – А еще, к Новому году сотрудники предприятия всегда готовят праздничную программу и подарки для наших детей. В Костенково установили хоккейную коробку, теперь там играет ребятня со всех соседних деревень.

Все результаты тщательно записываются. ФОТО: Алексей Иванов.

Все результаты тщательно записываются. ФОТО: Алексей Иванов.

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