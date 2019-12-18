«Потомки Прометея» и будни, и праздники в Кузбассе освещают

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь в Новый 2020 год шагают с «цифрой», передовыми технологиями и «умными» сетями. Цифровизация отрасли и внедрение интеллектуальных технологий – это вызов времени, который энергетики успешно приняли.

Энергетики делают жизнь людей светлой. Фото: МРСК

И в новом году нас ждут новые открытия, новые производственные рекорды, которые под силу только настоящим профессионалам. Специалисты высокого класса, ответственные и самоотверженные «потомки Прометея» – именно они делают нашу жизнь «светлой». Людям «светлой профессии» мы от души желаем безаварийной работы, полноты ресурсов, энергии, крепкого здоровья, счастья и благополучия!