2019-12-18T09:16:00+03:00
Бизнес-новости Кемерова

«Потомки Прометея» и будни, и праздники в Кузбассе освещают

Энергетики отмечают свой профессиональный праздник
Яков КРЫМСКИЙ
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Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь успешно внедряют передовые технологии. Фото: МРСКСпециалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь успешно внедряют передовые технологии. Фото: МРСК
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Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь в Новый 2020 год шагают с «цифрой», передовыми технологиями и «умными» сетями. Цифровизация отрасли и внедрение интеллектуальных технологий – это вызов времени, который энергетики успешно приняли.

Энергетики делают жизнь людей светлой. Фото: МРСК

Энергетики делают жизнь людей светлой. Фото: МРСК

И в новом году нас ждут новые открытия, новые производственные рекорды, которые под силу только настоящим профессионалам. Специалисты высокого класса, ответственные и самоотверженные «потомки Прометея» – именно они делают нашу жизнь «светлой». Людям «светлой профессии» мы от души желаем безаварийной работы, полноты ресурсов, энергии, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Производственные рекорды по силу только настоящим профессионалам. Фото: МРСК

Производственные рекорды по силу только настоящим профессионалам. Фото: МРСК

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