2019-12-19T06:55:07+03:00
Общество

Угольный склад в Киселевске перенесут подальше от домов

В Киселевске прошли общественные слушания по проекту переноса погрузочно-складского комплекса
Яков КРЫМСКИЙ
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Угольный склад в Киселевске перенесут подальше от домов. ФОТО: Алексей ИвановУгольный склад в Киселевске перенесут подальше от домов. ФОТО: Алексей Иванов
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Погрузочно-складской комплекс «Шахты №12» в скором времени перенесут из района жилой застройки в промышленную зону. А это значит, что воздух в городе Киселевске станет немного чище.

В Киселевске состоялись общественные обсуждения, на которых руководство «Шахты №12» вместе с жителями города обсудило проект переноса погрузочно-складского комплекса в промзону. Порядка 200 горожан, пришедших на собрание, поддержали инициативу компании «Стройсервис» разработать проект переноса угольного склада подальше от жилых домов.

Как же получилось, что погрузочно-складской комплекс оказался в опасной близости от обычных домов? Еще в 1953 году на улице Чумова в микрорайоне Зеленая Казанка в Киселевске для «Шахты №12» построили склад. С тех пор именно здесь осуществлялась погрузка. За несколько прошедших десятилетий город разросся, и с 2015 по 2018 годы муниципалитет построил в микрорайоне несколько новых домов. На границе санитарно-защитной зоны оказались четыре пятиэтажных дома улицы Чумова.

Соседство с угольным складом оказалось неприятным для горожан, и они стали обращаться в муниципалитет с жалобами.

- С целью исключения социальной напряженности «Шахтой №12» принято решение по ускоренному вводу в работу углепогрузочного складского комплекса (ПСК) на территории строящейся обогатительной фабрики, находящейся за пределами жилой застройки в промышленной зоне, - отмечают представители «Шахты №12». - Более того, в 2018 году дополнительно было переселено 28 жилых домов, расположенных за пределами санитарно-защитной зоны.

Современный погрузочно-складской комплекс не только будет находиться вдали от домов. Он, в соответствии с требованиями, которые предъявляет губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, будет полностью закрытым и оснащенным современными средствами пылеподавления и воздухоочистки, КПД которых составляет до 90 процентов.

Подавляющее большинство жителей Киселевска, пришедших на слушания, поддержали проект. К слову, прежде, чем он будет воплощен в жизнь, ему предстоит пройти все необходимые государственные экспертизы. Проект планируется реализовать во второй половине 2020 года.

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