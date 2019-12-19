Новый год-2020 в Новокузнецке: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Новогодняя ночь на главной площади

Встречаем праздник вместе!

Сразу после того, как закончат бить куранты и наступит новый 2020 год, на главной городской площади начнется самый первый в новом году праздник. Море музыки и танцев, конкурсы и подарки. А еще – фаер-шоу в исполнении пламенных ребят шоу-проекта Fenrir и даже праздничный фейерверк!

На Площади общественных мероприятий можно будет покататься с горки, сфотографироваться с символами Нового года, повеселиться со старыми друзьями и – возможно – найти новых.

В общем, Новый год на Площади общественных мероприятий обещает быть веселым!

Площадь общественных мероприятий

1 января, начало в 00:30

Вход свободный

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История, которую покажут в Новокузнецком драматическом театре, сочинилась из нескольких сказок. ФОТО: Новокузнецкий драматический театр.

Сказки Андерсена

Отправляемся в новогоднее путешествие по сказкам

Завораживающие сказки, где игрушки оживают, а в ткань реальности вплетаются нити чуда и волшебства, создавал много-много лет назад написал Ганс Христиан Андерсен. Сегодня эти сказки известны и детям, и взрослым. По ним снимают фильмы, ставят спектакли. Еще бы! Ведь чудесный мир, созданный датским сказочником, наполнен добром, любовью, верой в лучшее.

История, которую покажут в Новокузнецком драматическом театре, сочинилась сразу из нескольких сказок - «Снежная королева», «Русалочка» и «Дикие лебеди». Нежный, хрупкий, красивый мир спектакля, сотканный из сказок Андерсена и современных визуальных технологий, наполнен важными темами любви и прощения. Из сказки в сказку героиня проходит испытания чувств и веры, чтобы спасти тех, кого любит. Отправимся же и мы вместе с ней в чудесное новогоднее путешествие!

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

20 декабря, начало в 18.30

21, 22, 24, 28, 29, 30 декабря, начало в 10.30, 13.30, 16.00

23, 25, 26 декабря, начало в 10.30, 13.30

Цена билетов: от 250 до 300 рублей

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Спешим на квест с Крепостюшей

Знакомимся с историей города

В одном из зданий Кузнецкой крепости под самой крышей, на чердаке, живет Крепостюша. Он – дальний родственник домового, только обитает в крепости. Вот уже около 200 лет он живет здесь, помогает горожанам чем может, да и музейщикам постоянно приятные сюрпризы преподносит.

Вот и придумал добрый да смекалистый Крепостюша под Новый год проверить, хорошо ли новокузнечане знают историю города. Каждому, входящему в Обер-офицерский дом, он вручает маршрутный лист с заданиями и предлагает пройти квест. Те, кто справится с квестом, обязательно получат подарки!

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

31 декабря - с 9.30 до 15.00, с 3 по 6 января - с 10.00 до 17.00, 7 января - с 10.00 до 16.00, 8 января - с 10.00 до 17.00.

Цена билетов: 150 рублей, для школьников - 100 рублей, для дошкольников - 50 рублей.

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У нее колючие холодные глаза, сердце застыло и давно превратилось в льдинку, на губах никогда не появляется даже тени улыбки. Она – Снежная королева. ФОТО: Екатерина Бахарева.

История Снежной королевы

Помогаем Герде вернуть Кая и расколдовать Снежную королеву

У нее колючие холодные глаза, сердце застыло и давно превратилось в льдинку, на губах никогда не появляется даже тени улыбки. Она – Снежная королева. Почему она стала такой?

Именно к ней – Снежной королеве – попал мальчик Кай. Скорее всего, однажды и его сердце стало бы кусочком льда, если бы его не спасла Герда. Отважная девочка с горячим любящим сердцем прошла долгий путь, нашла новых друзей и преодолела множество преград, прежде, чем добралась до замка Снежной королевы. Герда спасла не только Кая, но и… саму королеву! Как это случилось? Об этом вы узнаете на спектакле!

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

С 20 по 30 декабря, начало в 10.30, 13.00, 15.30

Цена билетов: 400 рублей

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Новогодний квартет по-взрослому

Смотрим спектакли, танцуем и лепим снеговика

Настоящие чудеса начинаются за несколько дней до нового года. Причем не только для детей, но и для взрослых! Некоторое время назад они тоже были детьми, ходили на утренники. Возможно, и сегодня не отказались бы побывать на подобном празднике, но только для взрослых. Что ж, тогда нужно обязательно побывать на «Новогоднем квартете».

Вечером 25 декабря Новокузнецкий драмтеатр превратится в настоящий снежный городом. Взрослые люди – а вход будет разрешен лишь тем, кому уже исполнилось 18 лет! – будут лепить снеговиком, танцевать под хиты прошлых лет, делиться мечтами с Дедом Морозом и снегурочкой, обязательно зажгут огни на праздничной елочкой, угостятся шампанским под бой курантов…. И, конечно же, посмотрят сразу четыре спектакля - «Еще раз про Красную шапочку», «Все мыши любят сыр», «Авантюристы», «Не до смеха». Возможно ли все успеть за четыре часа? Конечно! Приходите и убедитесь в этом сами!

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

25 декабря, начало в 19.00

Цена билетов: 1500 рублей

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Дети любят праздники, игры и Деда Мороза со Снегурочкой под Новый год. ФОТО: ТРЦ «Планета».

Веселые елки с Дедом Морозом

Поем песни и получаем подарки

Дети любят праздники, игры и Деда Мороза со Снегурочкой под Новый год. И встретить доброго волшебника они готовы где угодно! Даже в торговом центре. Вот, например, в ТРЦ «Планета» Дедушку Мороза можно встретить каждый день по вечерам с 17.00 до 19.00 он вместе со Снегурочкой ждет ребятишек в атриуме возле елки. С ним можно сфотографироваться, рассказать о том, каких подарков хотелось бы найти под елочкой в новогоднюю ночь. А за стихи и песни Дед Мороз дает подарки! В выходные Дедушка с внучкой рады гостям с 14.00 до 19.00.

Но это еще не все! Дед Мороз прямо в «Планете» устраивает для ребятишек веселые елки! Маленьких гостей ждут игры и квесты, невероятные представления и сказки, а еще – конкурсы и подарки! Не забудьте карнавальный костюм – какой же праздник без него!

ТРЦ «Планета»

Ул. ДОЗ, 10а

13 и 19 декабря с 18:00 до 19:00

28 декабря и 4 января с 15:00 до 16:00

Вход свободный

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Дорогие читатели, оставайтесь на связи! «Комсомолка» продолжает подборку мероприятий на ваш праздничный вечер.

ЧТО ЕЩЕ?

26 декабря 19:00 - Концерт «Джаз под елочкой»

«Джаз-клуб «Геликон», ул. Покрышкина, 4

27 декабря - 10 января 2020 - Фотозона «Когда часы 12 бьют»

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость», проезд Крепостной,1

27 декабря - Благотворительная новогодняя сказка «Зимние чудеса» для детей сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья

Центр культуры и театрального искусства», ул. Тольятти, 74

27 декабря 12:00 - Благотворительный концерт «Лыжи мечты» для детей с ограниченными возможностями здоровья «Джаз-клуб «Геликон», ул. Покрышкина, 4

27 декабря 18.00 - Литературное кафе «Серебро, огни и блестки»

Дом Творческих Союзов, пр. Кузнецкстроевский, 1

28 декабря 12:00 - Игровая программа «Семейная Ретро Елка» Многофункциональный историко-культурный центр «Крылья», ул. 25 лет Октября, 2

28 декабря, 17:00 - Дискотечная новогодняя программа «Happy New Year»

Досуговый центр «Комсомолец», проезд Ижевский, 14

28 декабря, 1 января, 18:00 - Новогодний вечер клуба «Для тех, кому за…»

Дворец культуры «Строитель», ул. Орджоникидзе, 23

29.12.2019 16:00 Развлекательная программа «По законам новогоднего времени»

«Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Куйбышевского района», ул. Макеевская, 6А