2019-12-19T14:04:48+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Успешная реализация в Кузбассе проекта «Лыжи мечты» удостоена медали "Спешите делать добро"

Программа «Лыжи мечты» в Таштаголе осуществляется уже более трех лет
Яков КРЫМСКИЙ
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За время существования программы ее участниками стали более 400 человек. ФОТО: АО «СУЭК –Кузбасс».За время существования программы ее участниками стали более 400 человек. ФОТО: АО «СУЭК –Кузбасс».
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Директор «Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда» Кемеровской области Сергей Поздняков удостоился медали уполномоченного по правам человека в РФ "Спешите делать добро" за 2019 год. Таким образом отмечена большая работа Центра при поддержке администрации Кемеровской области, Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «ЦСПА «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева» по успешной реализации уникального проекта «Лыжи мечты», направленного на реабилитацию и социализацию детей с различными особенностями здоровья.

Программа «Лыжи мечты» в Таштаголе осуществляется уже более трех лет и общее количество ее юных участников за это время составило 400 человек. Суть проекта состоит в том, что в результате десятидневных занятий на горных лыжах с помощью инструкторов, прошедших специальную подготовку, у детей улучшаются осанка и координация, увеличивается подвижность в суставах, сокращаются спастические симптомы, возрастает стойкость к простудным заболеваниям, повышается уверенность в своих силах и самооценка.

Благодаря содействию Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», занятия с инструкторами и комфортное проживание детей в Центре вместе с сопровождающими родителями бесплатные. Более того, в летний период на базе Центра организована программа «Лыжи мечты. Ролики». С помощью специальных роликов и адаптированных под потребности летней программы горнолыжных ботинок, скивилов, беговелов и других приспособлений, ребята учатся удерживать тело в вертикальном положении и тренируют координацию.

Напомним, что в марте 2019 года в Новокузнецке в рамках Международного женского форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» было подписано Соглашение между Советом по вопросам попечительства в социальной сфере в Кемеровской области, Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «ЦСПА «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева». Соглашение предусматривает комплекс совместных действий по дальнейшему развитию программы «Лыжи мечты» в Кузбассе.

На прошедшей в Москве церемонии вручения медали "Спешите делать добро" федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова подчеркнула, что проект «Лыжи мечты» в Кузбассе состоялся благодаря, в том числе, стабильной поддержке Сибирской угольной энергетической компании.

Ежегодная церемония награждения медалью уполномоченного по правам человека в РФ состоялась в 14-й раз. Медаль "Спешите делать добро" вручается людям и организациям, которых объединяет бескорыстное и беззаветное служение великой идее добра и милосердия, чьи добрые дела и подвиги достойны самого глубокого уважения и навсегда останутся в сердцах граждан.

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