Анна Цивилева: «Самое большое достижение – это люди»

Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области работает уже год. Кузбасс был и остается пятым регионом в России, где создали эту площадку, объединившую усилия власти, общества и бизнеса по улучшению качества жизни людей. О добрых делах кузбасских попечителей в уходящем году, а также о планах на год грядущий корреспондент журнала "Кузбасс XXI век" поговорил с председателем Совета Анной Цивилевой.

- Анна Евгеньевна, каким для Совета выдался первый год его работы?

– Он был очень насыщенный, наполненный и интересный. Кстати, 30 ноября исполнился ровно год, как Совет официально зарегистрирован в Кузбассе. За это время сделано очень много. У нас в области реализуются масштабные проекты, причем в короткие сроки. Это, безусловно, заслуга нашей команды. Наш Совет вырос в статусе и расширился в своих полномочиях. Меня как председателя включили в федеральный Совет при Правительстве РФ. Это позволило нам выносить ряд проектов на российский уровень.

– Можно поподробнее об этих проектах?

– Мы первыми в стране предложили разработать комплексную программу реабилитации людей, пострадавших на производстве. В шахтерском Кузбассе уже накоплена такая база: региональное отделение Фонда социального страхования РФ несколько лет занимается этой работой, помогая людям возвращаться к труду. Совет выступил с инициативой расширить эту программу, чтобы она затрагивала не только пострадавшего, но и членов его семьи. Ведь супруга или супруг, дети и пожилые родители также вовлечены в трудную жизненную ситуацию. Хотелось бы дать им возможность максимально комфортно пережить ее: получить квалифицированную помощь психологов, санаторно-курортное лечение, дополнительное образование. Мы планируем приглашать родственников пострадавших на наши спортивные и культурные мероприятия, а для сотрудников реабилитационных центров проводить обучающие семинары – знакомить их с лучшими российскими практиками.

Вопрос социальной адаптации пациентов психоневрологических интернатов сейчас только поднимается на федеральном уровне, а у нас в области уже реализуются несколько таких инициатив. В Юрге впервые открылось комплексное отделение по всесторонней адаптации, в котором живут 74 человека. В комфортных условиях, под присмотром специалистов – медиков, реабилитологов, психологов, – но самостоятельно. Здесь они осваивают те социально-бытовые навыки, которые в дальнейшем помогут им жить без посторонней помощи. Они могут трудиться в швейной мастерской при отделении, вышивать, заниматься творчеством.

– Творчество как способ реабилитации?

– Реабилитации и самореализации. Совместно с федеральным проектом «Неотчуждаемые» специалисты отобрали талантливых людей с особенностями развития со всего Кузбасса. Их картины выставляли на выставке в Германии, на Восточном экономическом форуме. Многие работы купили. Причем, иностранцы. Все вырученные деньги мы передали авторам – они могут потратить их на свое усмотрение. Так что для них это возможность и зарабатывать. Сейчас на базе Кедровского психоневрологического диспансера создается целая творческая мастерская.

Обсуждение создания творческой мастерской на базе Кедровского психоневрологического диспансера. Фото: Анна Цивилева/ Instagram

В социальной реабилитации нуждаются также воспитанники детских домов и заключенные, которые скоро выйдут в большой мир. И те, и другие, как правило, долго находятся на государственном обеспечении и за это время полностью выпадают из социума. Они не знают своих прав, не умеют или разучились общаться.

В Юргинской колонии № 50 сейчас реализуется проект Совета по социальной адаптации осужденных женщин и подготовке их к освобождению «Жизнь продолжается». Наши волонтеры побывали там уже четыре раза. За один заезд они дали порядка 12 образовательных мастер-классов. Женщинам объяснили, как разобраться в некоторых юридических вопросах, как получить социальную поддержку, как работать с документами, как устроится на работу, как грамотно выражать свои идеи, презентовать себя в обществе – тем же потенциальным работодателям. Были практические мастер-классы по макияжу, прическе, стилю, рукоделию, занятия йогой, танцами, вокалом. Женщины с удовольствием занимались целый день. Мы ведем и просветительскую работу: рассказываем, какова ситуация в стране и области, как меняется сейчас Кузбасс.

Наши партнеры – ГУФСИН, Союз женщин России, областной департамент образования и науки. Хочу поблагодарить и представителей бизнеса, которые предоставили нам расходные материалы для занятий творчеством и спортинвентарь. Один из банков включился в наш проект и передал колонии 10 компьютеров – для обучения женщин навыкам компьютерной грамотности.

– Понятно, что Совет не ограничивает круг получателей помощи и не специализируется на какой то целевой аудитории. Но все же складывается впечатление, что у него женское лицо.

– Думаю, такое впечатление могло сложиться изначально из за Женского форума – одного из первых и самого масштабного мероприятия Совета. Да и несколько последних крупных проектов, о которых мы рассказали, связаны с прекрасным полом. Это и уже упомянутый проект «Жизнь продолжается», и поддержанная советом фотовыставка «Вопреки» – её героини борются с онкологическими болезнями. Но я бы не сказала, что у Совета исключительно женское лицо. Круг заботы действительно не ограничен.

Приведу лишь несколько примеров. В соревнованиях «Смелость быть первыми» поучаствовали около шести тысяч младших школьников. Причем мы делаем акцент на отдаленные малые населенные пункты. Скоро начнется второй сезон проекта.

Примерно пять тысяч самодеятельных артистов и мастеров-любителей поучаствовали в конкурсе, финал которого прошел в Кемерове в конце мая. Многие из них впервые вышли на сцену областного центра. Мы хотим и дальше продвигать наши коллективы – не только самобытные. Сейчас обсуждаем возможность выступления нашего симфонического оркестра в Крокус Сити Холле или даже на сцене Кремля.

Считаем очень важным поддерживать талантливых детей. Знаменитая балерина Илзе Лиепа везет юных танцоров со всей страны на всероссийский конкурс. Мы набрали группы в Кузбассе и оказываем им материальную помощь – оплачиваем дорогу. Также Совет профинансировал поездку на выступление в Швейцарии способных детей из Осинников – лауреатов различных творческих конкурсов. Причем до этого они ни разу не были за границей – мы делали им загранпаспорта. Мы обязательно продолжим помогать таким образом: это очень зажигает детей, дает им возможность поделиться своими успехами со значительно более широким кругом зрителей.

Недавно мы присоединились к федеральному проекту «Азбука интернета». Его аудитория – пенсионеры. А по проекту «Третье поколение онлайн» мы до конца года поставим 100 компьютеров в сельские библиотеки.

На представителей серебряного возраста направлен и проект Минтруда и российского благотворительного фонда «Старость в радость» по внедрению системы долговременного ухода, который Кузбасс сейчас пилотирует в числе первых 12 регионов. Директор фонда Елизавета Олескина – член нашего Совета.

По нашей инициативе прошло несколько встреч с органами власти и организациями, посвящённых поддержке многодетных семей. Совет предложил присваивать таким родителям специальные удостоверения. Это то, чего у нас нет в отличие от соседних областей.

Не могу не вспомнить также федеральный проект реабилитации детей с ДЦП «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева и фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ». Да, он действует в Кузбассе не первый год. Но спортинвентарь (а в данном случае лыжи и ботинки особенной конструкции – они стоят дорого) со временем выходит из строя. И здесь мы помогаем. В ноябре совместно с Кузбасской торгово-промышленной палатой передали спортшколе десять комплектов «лыж мечты».

Итоги деятельности Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Фото: Анна Цивилева/ Instagram

– Я знаю, что с начала года Совет привлек 30 миллионов рублей спонсорских средств.

– Да, мы подсчитали: на такую сумму мы оказали поддержку гражданам и организациям с помощью наших попечителей.

– Эта сумма соответствует вашим ожиданиям?

– У меня не было в голове никаких цифр. И прогнозировать здесь сложно. Мы начинали с нуля. И у нас до сих пор нет счета: мы не благотворительный фонд. Все это делается на порыве людей, которые хотят поддержать других людей. Поэтому я искренне благодарна им.

– Если говорить про адресную материальную поддержку, с какими просьбами чаще всего обращались к вам за этот год?

– Кемеровская область тратит на социальную помощь порядка 20 миллиардов рублей в год. В то время как, например, Новосибирская – 14, а Томская – 8. То есть бюджетное содержание социально незащищенных граждан в Кузбассе при той же численности населения значительно больше. Да, к нам поступает очень много обращений с просьбой помочь материально, но все это, как правило, не связано с нуждами первой необходимости. Например, наши попечители помогли приобрести инвалидные кресла для регби и танцев, профинансировали поездку детей на соревнования творческих коллективов – на выступления, купили музыкальные инструменты, костюмы, компьютеры. То есть деятельность Совета во многом направлена на развитие, на улучшение качества жизни. Но если вспомнить все истории, то адресной помощи в чем то необходимом, конечно, тоже оказано очень много. В основном за ней обращаются те, кто оказался в трудной жизненной ситуации в результате несчастного случая или болезни. Здесь мы не можем пройти мимо. Попечители покупали аппараты искусственной вентиляции легких для двух юных жителей региона, отправляли людей с онкозаболеваниями на лечение.

Нередко после обращений жителей рождаются масштабные проекты, которые потом проецируются на всю область. Например, поступили несколько просьб от граждан, которым бесплатный уголь формально не положен, но они в нем нуждаются. Мы заключили договоры с несколькими предприятиями: они привозят уголь этим семьям. И, что важно, уголь качественный.

Так же – с многодетными семьями. Мы много работаем по их обращениям и уже объединяем эту помощь в проект, чтобы охватить ею больше человек, потому что видим большую востребованность.

– Наряду с финансовой поддержкой много внимания уделяется продвижению нематериальных ценностей. Совет поддержал благотворительные спектакли Дмитрия Маликова, московского театра Et cetera, концерт певца Эмина, проект «Я люблю музыку». Да и нередко в ваших соцсетях звучит призыв просто сходить на интересную выставку или концерт…

– Я бы еще добавила в этот список благотворительный премьерный показ фильма «Аладдин», который в двух городах посмотрели 1200 детей.

Да, мы приглашаем именитых людей и делаем акцент на повышении уровня культуры. В поездках по области я обратила внимание на то, что практически в каждом городе, поселке есть ДК 50 х годов. В тяжелые послевоенные годы их строили повсеместно, чтобы поднять дух людей, культурно обогатить. Потому что именно культурно обогащенный человек становится драйвером прогресса, экономического развития страны. Поэтому это очень важное направление.

Благотворительный показ фильма "Аладдин" посмотрели 1200 детей.Фото: Анна Цивилева/ Instagram

Недавно у нас проходил сибирский культурный форум «Акколада». Со сцены ректор Гнесинки обратила внимание на любопытный доказанный факт: человек, который всего год занимается музыкой, на 25 процентов увеличивает нервные волокна, связывающие полушария мозга. То есть занятия музыкой нужны в первую очередь для того, чтобы вырастить умного человека. Сейчас многие IT-компании при наборе отдают предпочтение людям, которые имеют музыкальное образование. Мы хотим, чтобы будущее поколение, которое будет жить в этой стране, управлять ею, создавать ее экономику, было умным, культурно развитым и здоровым.

– Быть здоровым и спортивным в последнее время вообще стало трендом.

– Да, и в основном среди молодежи. Мы хотим обучить молодых людей, которые будут доносить эту философию в центрах социальной защиты до людей разного возраста. Это один из новых, запланированных нами проектов – «Волонтеры здоровья».

Уже реализуется проект «Ходи, Россия!», продвигать который к нам приезжала знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая. Многие люди нам писали, что в свое время им уже выдавали палочки для скандинавской ходьбы. Особенность нашей программы в том, что мы обучили и подготовили инструкторов. В каждом центре по работе с населением есть человек, который совершенно бесплатно занимается скандинавской ходьбой со всеми желающими – учит делать это правильно. Поэтому мы даем не только палочки, но возможность людям самим осваивать этот доступный массовый вид физкультуры.

Еще из задуманного в области пропаганды здорового образа жизни – серия телепрограмм на основе историй женщин, которые оступились из за наркотиков и сейчас сидят в тюрьме. Нам бы хотелось, чтобы к проекту подключились врачи, которые рассказали бы об опасности новых видов наркотиков, вызывающих зависимость с первого раза. Надеемся, что так мы предупредим и предостережем молодых людей и родителей.

– Что бы вы назвали самым большим достижением Совета в уходящем году?

– За такой небольшой срок существования Совета круг наших партнеров, попечителей, спонсоров, меценатов значительно вырос. Причем это не только представители крупного бизнеса, но и обычные неравнодушные люди, социально ориентированные, активные. Это, наверное, наше самое большое достижение.

– А самым большим впечатлением?

– В Анжеро-Судженске мы познакомились с Ларисой Валентиновной Клоповой, ей 80 лет. Под ее руководством горожане объединились в танцевальный клуб, сами шьют костюмы и проводят балы. Я уехала оттуда под большим впечатлением: люди в маленьком городке сами себе создали такой комфорт… Ощущение счастья в жизни не зависит от вашего окружения, оно – внутри вас. Такие люди заряжают и воодушевляют. Они дают тебе больше пользы, чем ты им.

– Это и помогает не уставать и не выгорать? Ведь не только с хорошим приходится сталкиваться, но и с человеческой болью, с негативом…

– Наверное, да. Когда собрались в колонию, было непросто набрать команду. Всех это немного пугало и настораживало. Сейчас, когда занятия уже идут и возник контакт, когда ты видишь, что тебя ждут, никакого страха нет. Если бы там почувствовали фальшь, то бы не приняли – не стали бы церемониться. А если ты открыт, искренен, действительно с чистой душой хочешь помочь, вы не представляете, какая идет обратная связь! Преподаватели – интеллигентные образованные женщины, доктора наук, уезжали с огромным чувством значимости в судьбе кого то. Иногда, когда делаешь добро, оно стократ возвращается тебе эмоциями. Это обратная подпитка, которая и дает силы делать, помогать, поддерживать. И ты сам в этом нуждаешься. Это и помогает переваривать негатив, с которым поневоле приходится сталкиваться.

– Планируете ли вы нынче проводить благотворительный аукцион под Новый год?

– Обязательно планируем. Ведь мы приглашаем на него не только меценатов, которые создают ту самую базу финансовых средств, но и почетных граждан – ветеранов, спортсменов, людей искусства. Тех, кто внес вклад в развитие региона. Конечно же, нам хочется их поблагодарить, поздравить и подарить новогоднюю сказку. Мы хотим, чтобы этот аукцион стал ежегодным и проводился не только в Кемерове. На ближайшее время рассматриваем площадку в Новокузнецке. И потом, у нас теперь есть прекрасный ДК в Салаире. В Прокопьевске ремонтируется драмтеатр.

– Как лично вы любите отмечать Новый год?

– Собираемся с нашими родителями и детьми. Желательно, чтобы были еще друзья и другие близкие. Но вся семья в полном составе – это безоговорочно, это традиция. Елка? Обязательно! Мандарины тоже.