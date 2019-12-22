Юный пианист из Новокузнецка познакомился с самым умным человеком России

Новокузнецк богат талантливой молодежью, которая своими достижениями прославляет регион. Один из таких невероятных подростков – Сергей Буримов. В копилке восьмиклассника – многочисленные победы в науке, творчестве, спорте. Он является шестикратным стипендиатом фонда «Юные дарования Кузбасса».

О достижениях Сергея можно говорить долго. С 2013 года он принял участие более чем в 70 конкурсах пианистов и олимпиадах по теории музыки в России, странах СНГ и Европы, в Арабских Эмиратах. Везде занимал призовые места. Однако музыка – не единственное занятие подростка. В школе он – круглый отличник. Увлекается хоккеем, плаваньем, социальными танцами, стрельбой из лука. А осенью 2019 года окончил школу скорочтения и принял участие в Международной олимпиаде «IQBattle» в Москве. Сергей дошел до полуфинала. Из более 600 участников в финал прошли только 10 человек.

«Я не расстроился. Главное, мне посчастливилось познакомиться с одним из самых умных людей Анатолием Вассерманом, а общение с ним оставило приятные впечатления, которые запомнятся на всю жизнь», — признался Сергей.

Мама Екатерина научила своего сына рационально расходовать время. ФОТО: из личного архива героя публикации

Самое дорогое – время

Добиваться блестящих результатов Сергею помогает мама. Именно она показала сыну, что такое тайм-менеджмент и научила, как правильно распределять время.

- Конечно, день у нас расписан четко: с утра подъем, и в школу № 61. После нее – в музыкальную школу № 40. Вечером различные кружки. Приходим домой – сразу за уроки. Ему очень помогают навыки скорочтения — он может быстро схватить суть и понять, какое задание нужно выполнить, - приводит слова мамы Сергея ВашГород.ру. - Всегда слежу, чтобы спал как минимум восемь часов. Режим сна и питания очень важен для нас", — призналась Екатерина Буримова, мама Сережи.

Сам подросток также уверен: правильно распределенное время позволяет ему многое успевать. И его ни в коем случае нельзя прожигать впустую.

Сергей Буримов- Н.Римский-Корсаков - Полет шмеля. Видео: ДМШ №40 города Новокузнецка

Делу время – потехе час

Школа, музыкальная школа, кружки, поездки – остается ли время на отдых? Как оказалось, да! Екатерина Буримова отмечает, что вместе с сыном они часто ездят в другие города и страны, чтобы выступать на концертах, принимать участие в олимпиадах и конкурсах. И каждый раз планируют свои поездки так, чтобы обязательно погулять по новому городу, посмотреть достопримечательности, а в курортных городах – искупаться в море.

- Я всегда чем-то занят. Чаще всего мой отдых — это смена деятельности. Иногда хочется просто остановиться и поспать. Я могу себе это позволить в выходные, — признается Сергей.

Талантливый человек талантлив во всем! ФОТО: из личного архива героя публикации

Планы на будущее

Глобальные цели и планы у Сергея, конечно же, есть, но делиться ими он не спешит. Зато признается, что хотел бы заняться дайвингом. И даже несколько раз уже плавал с маской и снаряжением! После того, как голос из детского станет взрослым, Сергей Буримов планирует заняться вокалом. Он отмечает, что любимый исполнитель – Сергей Лазарев: у певца хороший голос и большой диапазон!

«Играть на пианино я люблю, и у меня получается. Музыка — будет со мной всегда, она меня воспитывает, дисциплинирует и успокаивает. Сейчас стоит задача — хорошо окончить школу и сдать все экзамены», — рассказал о своих планах Сергей.