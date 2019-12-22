Была глубокая ночь, когда один из экипажей ДПС получил информацию о пожаре в частном доме. Инспекторы тут же отправились к месту ЧП. И, как оказалось не зря: в горящем доме остался человек…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/751056" frameborder="0"></iframe> Двое полицейских спасли кемеровчанина из горящего дома.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области

Когда инспекторы прибыли к месту ЧП, дом уже был охвачен пламенем. Рядом с домом стояла растерянная и перепуганная пожилая женщина. Она причитала и просила о помощи: там, в огне, остался ее сын. 50-летний мужчина не смог сам выйти из дома, и кемеровчанка уже готовилась к худшему.

Дом был полностью охвачен огнем. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.

Но инспекторы ДПС не могли допустить, чтобы погиб человек. Старший лейтенант полиции Антон Гильметдинов и старший лейтенант полиции Руслан Балдышонок вошли в охваченный огнем дом. Они разыскали мужчину и вывели его на улицу. Затем 50-летнего кемеровчанина посадили в патрульный автомобиль, а вскоре к месту пожара прибыли бригада скорой помощи и пожарный расчет.

Старший лейтенант полиции Антон Гильметдинов и старший лейтенант полиции Руслан Балдышонок. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.

- Граждане поблагодарили сотрудников полиции за помощь в экстремальной ситуации, ведь благодаря их профессиональным, грамотным и решительным действиям трагедии удалось избежать, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.