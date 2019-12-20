Искусственная или настоящая: какие елки выбирают кемеровчане

Нам нужна самая лучшая елка! Несмотря на то, что такая уже стоит в центре Кемерова, хочется все-таки и в дом не менее прекрасную поставить. Необязательно за такую же сумму, можно и подешевле. А какие елки предпочитают кемеровчане? Как правильно выбрать новогоднее дерево, что советуют продавцы и как позаботиться об экологии.

Предпочтения

Сначала выясним у кемеровчан, какая елка им больше нравится: живая или искусственная - и какую они ставят у себя дома. Мы опросили 25 человек и с удивлением заметили, что искусственные ставят дома даже те, кому больше нравятся живые.

Вот что получилось. 11 человек считают, что лучше искусственные елки, а 14 - что живые. Однако дома 22 человека поставят искусственную, 1 купит живую, а двое вообще никакую.

- Искусственная елка, я считаю, лучше, и дома у нас стоит такая, - говорит Светлана Семенова. - На один праздник убивать живую красивую елку - это издевательство, для меня это большая жестокость, потому я за искусственные.

Анна Волкова рассказывает, что раньше родители ставили дома настоящую елку, а потом купили искусственную.

- Для меня это было шоком, - говорит девушка. - А как же запах, все эти иголочки, смола, какой Новый год без настоящей елки? Но когда купили и нарядили, я поняла, что она ничуть не хуже, да и экономия денег идет, и елочки не нужно рубить.

Александра Максимова видит еще одно преимущество искусственной елки:

- Настоящая стоит дорого, а хочется взять попушистее. Еще ее нужно обрезать. Верхушку ровнять и ствол подпиливать. А искусственная проще в сборке и тратишься один раз.

А вот Анастасия Михайлова ни за что не готова отказаться от настоящей, живой елки из леса.

Те, кто любит настоящие елки, говорят, что они напоминают им детство.Фото: Алексей ФОКИН

- Почему мне нравится настоящая елка? Она должна жить вместе с праздником, то есть ты ее поставил перед Новым годом, она вся такая яркая, живая, запах свой отдает. Для меня самое главное - это запах елки, и причем не искусственный, а ее собственный запах. Потом она вместе с тобой Новый год встречает, потом начинает постепенно увядать, начинают сыпаться иголки. И где-то к 15 января ты ее выбрасываешь, так сказать, вместе с праздником приходит и вместе с праздником уходит. А искусственная она и летом искусственная, сама она ненастоящая - значит и праздник ненастоящий, в моем понимании. К тому же искусственная - такая идеальная, а из леса каждый год - разная, каждый год индивидуальная.

Однако волонтер-эколог Анастасия Черепахина, «ЭкоКемерово», похоже, сумела найти идеальный вариант: чтобы и не тратиться каждый год, и елка была живая, и природу не губить, а наоборот, украшать.

- Для себя рассматриваю несколько вариантов: как раз искусственная елка, но тогда ее нужно купить как минимум лет на 10, потому что надо понимать, что это куча пластика. Либо это должна быть натуральная елка, но выращенная в теплице, в горшке. Потом ее можно пересадить в открытый грунт и дальше выращивать. Либо вообще можно не ставить елку, сделать из фанеры или что-то еще.

Как правильно выбрать искусственную елку

Итак, большинство кемеровчан, как мы видим, предпочитают искусственные елки. С них и начнем.

Преимущества искусственной елки очевидны: она может прослужить не один год и можно сэкономить на ежегодной покупке настоящих. У нее не опадают иголки, которые нужно убирать, не нужно мучиться с выбором размера, чтобы уместить ее в свой интерьер.

Из минусов - нет приятного елового запаха. Но ведь кому-то может и не нравиться запах настоящих елок, поэтому даже в этом может быть плюс. Да и жалко живую только для одного праздника: купил в декабре, а в январе выкинул.

Покупать искусственную елку специалисты Роспотребнадзора рекомендует только в местах организованной торговли, где должна быть предоставлена продавцом вся необходимая и достоверная информация о товаре.

Искусственная елка может прослужить не один год и можно сэкономить на ежегодной покупке настоящих.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Искусственные елки бывают литыми и из ПВХ. Что это значит?

Литые елки изготавливаются из плотной резины, каждая ветка - индивидуальной формы, что позволяет достичь схожести с настоящей.

У елки из ПВХ - ветки имеют проволочное основание, которое скручивается с пленкой, поэтому гирлянды вешать лучше такие, которые сильно не нагреваются, чтобы не достигалась температура плавления. Первый вариант елок считается более качественным.

Стоит обратить внимание и на подставку. Она должна быть устойчивой и лучше всего металлической, так как пластмассовая может сломаться. Хотя это будет еще зависеть от размера елки.

Роспотребнадзор рекомендует перед покупкой потрогать иголки елочки - они не должны отваливаться. Стоит елку понюхать - чтобы не было никакого резкого запаха. Кроме того, ветки должны быть хорошо закреплены, но при этом эластичны.

Как выбрать самую лучшую лесную красавицу

Живая елка вкусно пахнет, она больше передает настроение праздника. В детстве у многих стояла именно настоящая, поэтому еще появляются и теплые воспоминания.

В Кемерове к празднику продают чаще не елки, а пихты.

- Мы привезли свои из анжерской тайги, - рассказывает продавец елочного базара Надежда Озерова. - Они самые пушистые, красивые, пахучие, ароматные, свежие. Деревья, конечно, жалко срубать. Но это традиция, так было, есть и будет всегда. Запах, вид настоящей елки совершенно другой. Но самое главное - это запах детства.

Кроме целых елок, кемеровчане покупают отдельные ветви, чтобы поставить в вазу, также украсить игрушками и мишурой или же воткнуть «лапы» в искусственную - для запаха.

Надежда Озерова уверена, что традиция ставить дома настоящие елки из леса будет всегда. ФОТО: Виталина КАРМАНОВА.

При выборе живой елки Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на ветки. Если они обламываются с треском, то дерево старое. Необходимо осмотреть ствол на наличие плесени или грибков.

Если на срезе ствола заметна темная каемка шириной в несколько сантиметров, такая елка очень скоро погибнет, предупреждают сотрудники Роспотребнадзора.

При покупке живого дерева нужно узнать, откуда его привезли, и попросить фитосанитарный сертификат. Рекомендуется проверить, чтобы с елки не осыпалось много иголок.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Когда праздник закончится, необходимо правильно елку утилизировать: ее нужно поставить на специально выделенные площадки для сбора крупногабаритных отходов.

Ну а искусственную - сложить и убрать в чулан или на антресоли.