Праздничные снежные городки в Кемерове уже готовы, и в пятницу, 20 декабря, состоится торжественное открытие первого из них. К слову, горки, ледяные и снежные композиции в каждом районе оформлены в своем особенном сказочном стиле.

В пятницу, в 17.00, начнется праздничная программа в парке «Лесная сказка». Здесь построены две большие горки, длина спусков которых составляет 90 и 35 метров. Кроме того, в парке залили каток. Он уникален тем, что в лед вмонтированы световые элементы, которые образуют надпись «Кузбасс-2020». На открытии городка гостей ждет концертная программа, спортивные игры и конкурсы.

В честь открытия снежных городков в Кемерове устроят праздники. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

В Рудничном районе праздник стартует 23 декабря, в 13.00, в сквере «Дружба народов».

В Ленинском районе центром новогодних гуляний станет ледяной городок на бульваре Строителей. Открытие городка с елкой, ледяной горкой, снежными фигурами, фотозонами и оригинальным световым оформлением назначено на час дня 24 декабря. К слову, в этом году бульвар Строителей украсили еще 25 деревьев с иллюминацией.

В Заводском районе праздник начнется 25 декабря, в 14.00, в снежном городке, который расположен на бульварной части улицы Патриотов. Здесь установлены новогодняя елка, две горки, фигура Деда Мороза, композиция «Сад роз» и даже лабиринт!

В Центральном районе снежный городок в сквере Искусств на улице Коммунистической откроется 25 декабря, в 16.00. Новогодняя ель с иллюминацией, ледяные фигуры, горка, лазерная проекция - все это есть в снежном городке. Оценить всю его красоту можно на празднике в честь открытия.

Ледовый городок в Кировском районе возвели возле спортивного комплекса «Кировец». Здесь установлены новогодняя ель и снежные композиции. Так, кемеровчане постарше смогут покататься на санках-ледянках по большой горке, а для совсем маленьких и горка установлена небольшая. Праздничное открытие сказочной площадки с конкурсами, играми и подарками состоится 25 декабря, в 13.00.

В честь открытия снежных городков в Кемерове устроят праздники. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

Праздники открытия пройдут и в поселках Пионер, Ягуновский, Промышленновский, Кедровка, Петровский, Боровой. На площадках установлены украшенные ели, построены горки, снежные и ледяные фигуры, на деревьях развешена иллюминация. Гостей ждут конкурсы и культурная программа.

23 декабря:

в 12.00 - улица Новогодняя, 15а;

в 12.00 - Промышленновское шоссе, 56а;

в 13.00 - улица Дорожная, 38.

24 декабря:

в 12.00 - улица Пионер, 6;

в 13.00 - улица Городецкая, 1а.

25 декабря:

в 12.00 - парк Победы на улице Белозерная.