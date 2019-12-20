Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Новый год уже у порога!

Едем в музей-заповедник и общаемся с главным Дедом Морозом Кузбасса.

Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает всех кемеровчан, а также жителей Кузбасса в гости. И в предновогодние дни здесь есть что посмотреть.

Посетителей музея-заповедника ожидают зимний лес, свежий воздух, горячий чай, различные аттракционы и забавы. А для родителей с детьми подготовлена театрализованная конкурсно-игровая программа с аниматорами и ростовыми куклами.

И какое же празднование Нового года в «Томской писанице» без поздравления от главного кузбасского Деда Мороза? Как всегда, он порадует маленьких посетителей и побеседует с каждым гостем в своей уютной резиденции. Не обойдется и без традиционного хоровода вокруг лесной красавицы - новогодней елки.

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

21 и 22 декабря, начало в 13.00

Цена билетов: от 250 до 350 рублей

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Активисты кемеровского приюта «Верный» предлагают кемеровчанам принять участие в новогодней благотворительной акции «Стань Дедом Морозом».Фото: Алексей БУЛАТОВ

Друзей в беде не бросают

Особенно перед праздниками.

Активисты кемеровского приюта «Верный» предлагают кемеровчанам принять участие в новогодней благотворительной акции «Стань Дедом Морозом».

Совсем скоро наступит один из самых долгожданных праздников - Новый год. Все мы с огромным нетерпением ждем новогоднего волшебства. Ведь именно в это время сбываются самые заветные мечты и желания. Но и животные тоже очень хотят получить свои долгожданные подарки. И каждому по силам сделать жизнь хвостатых и полосатых чуточку сытнее перед праздниками.

Для питомцев приюта сейчас очень актуальны: сухие корма для собак, мясные продукты, любые влажные корма, впитывающие одноразовые пеленки, а также посильная финансовая помощь.

Торговый центр «Облака» (Щегловский базар)

пр. Кузнецкий, 33/1

21 декабря, с 10.00 до 15.00

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Представление в стиле уральских сказов организует студия исторического и постановочного танца «Сюита». Фото: Любовь ФУРС.

Волшебные сказы Бажова

Идем на новогодний бал.

Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова приглашает гостей на новогодний бал «Сказы Бажова». Представление в стиле уральских сказов организует студия исторического и постановочного танца «Сюита». Гостей ждет погружение в мир Бажова - знакомство с персонажами его знаменитых произведений «Медной горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Горный мастер», «Огневушка-поскакушка», «Серебряное копытце», «Голубая змейка» и «Синюшкин колодец», а также с жизнью Урала. Повествование заворожит, незаметно, но властно втянет в мир каменных рудников, полный необыкновенных явлений, в мир малахита, камнерезных мастерских и одержимых творцов.

Событие начнется с ярмарки - все смогут стать участниками танцев, игр и веселья, без которых не обходятся такие события.

Областная научная библиотека имени Федорова

ул. Дзержинского, 19

21 декабря, начало в 13.00

Вход свободный

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Театр для детей и молодежи приглашает юных кемеровчан на новогоднюю театрализованную программу.Фото: Евгения ГУСЕВА

Кольцо и Роза

Ведем ребенка на новогоднюю театрализованную программу.

Театр для детей и молодежи приглашает юных кемеровчан на новогоднюю театрализованную программу.

Давным-давно известный английский писатель Уильям Теккерей написал для своих детей веселую рождественскую сказку «Кольцо и роза». В предисловии к ней он заметил: «Пока у вас дети, каникулы, давайте посмеемся и повеселимся вволю. Да и вам, взрослые, тоже неплохо бы пошутить и подурачиться». Действительно, история получилась смешная и поучительная. В ней есть все, что необходимо для хорошей сказки – сказочное королевство, король и королева, а еще два принца и две принцессы… Но самое главное, в ней есть молодая – молодая фея, которая только-только выучилась волшебству и теперь одаривает сказочными волшебными подарками то одного, то другого.

Вот с этого все и началось! Кольцо и роза творят чудеса. А сказочные герои попадают в невероятный поток событий: любовь с первого взгляда, клятвы в верности и предательства, рыцарские турниры, королевские балы и обеды, восторги и разочарования, хитрость и обман, семейные тайны, королевские указы, которые должны быть немедленно выполнены, но в этой неразберихе никак, ну никак не выполняются…

Конечно, все закончится хорошо – добро, как и положено в сказке, победит. А волшебные предметы – кольцо и роза обретут своих настоящих хозяев. Другие же откажутся от них, обретя настоящую любовь и дружбу.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

21, 22 и 24 декабря, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей