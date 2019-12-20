Бывшему главе МЧС Александру Мамонтову продлили арест по делу о «Зимней вишне»

Арест бывшему главе областного МЧС Александру Мамонтову продлили еще на полгода. Такое решение вынес суд на очередном заседании.

В четверг, 19 декабря, состоялось заседание Центрального районного суда города Кемерово по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». На нем принято решение еще на полгода продлить арест бывшему начальнику МЧС Кузбасса Александру Мамонтову и главному госинспектору по пожарному надзору Кемерова Григорию Терентьеву.

Ранее заседание должно было состояться 16 декабря, но было перенесено по процессуальным мотивам. Следующее назначено на 24 декабря. Фигурантов обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса - растрата, халатность и мошенничество.

Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, 37 из них - это дети, 147 человек пострадали. Также было уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, в которых фигурирует 15 человек.

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