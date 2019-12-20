Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Самая волшебная сказка на льду

Спешим на ледовое шоу.

Есть сказки, которые неразрывно связаны с новогодними праздниками. Наполненные волшебством и верой в самое лучшее, они известны и взрослым, и детям. Вот, например, «Щелкунчик». История о том, как любовь, дружба, самоотверженность и надежда одерживают победу над злыми силами, вдохновляла и вдохновляет танцоров, музыкантов, кинематографистов, актеров на создание своей версии сказки. Новокузнечанам же аккурат под Новый год ледовое шоу Ильи Авербуха подарит сказку на льду.

Вот уже два года спектакль идет с оглушительным успехом по всей стране. Здесь продумана каждая мелочь - от костюмов, созданных во Франции, до внушительных декораций и многоуровневой сценографии, хореографии и актерской игры фигуристов - между прочим, чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр!

Закройте на секунду глаза. Слышите волшебную музыку? Сказка начинается!

Дворец спорта кузнецких металлургов

пр. Строителей, 24

24 декабря, начало в 14.00 и 19.00

Цена билетов от 600 до 3000 рублей

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На выставке непривычного формата зритель оказывается в окружении 5 - 7-метровых полотен, которые оживают прямо на глазах.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Винсент в мультимедиа

Знакомимся с Винсентом Ван Гогом в новом свете.

Имя Винсента Ван Гога известно многим. Его полотна завораживают, притягивают, отталкивают, вызывают удивление, страх, умиротворенность - для каждого зрителя Ван Гог свой, особенный. Однако нет ни одного человека, кого бы он оставил равнодушным.

Предлагаем взглянуть на полотна Винсента по-новому. На выставке непривычного формата зритель оказывается в окружении 5 - 7-метровых полотен, которые оживают прямо на глазах. Каждая деталь - даже самая небольшая - становится крупной и важной, и то, что раньше не замечалось, оказывается в центре внимания.

Выставка проходит циклично, и зрители могут находиться «внутри картин» Ван Гога так долго, как захотят.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье: с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной.

Цена билетов: от 250 до 400 рублей. Детям до семи лет - бесплатно

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Талантливые участники будут состязаться в нескольких номинациях - новогодняя песня, новогодний танец, новогодний оригинальный номер, новогодний костюм и, конечно же, новогоднее шоу. Фото: Александр ИВАННИКОВ.

Костюм - обязателен!

Спешим на яркий концерт и конкурс «Зимняя сказка».

Какая она, зимняя сказка? Обязательно - яркая и веселая, наполненная музыкой и смехом, танцами и чудесами. Именно такую сказку подарят «Яркие люди» 22 декабря.

Талантливые участники будут состязаться в нескольких номинациях - новогодняя песня, новогодний танец, новогодний оригинальный номер, новогодний костюм и, конечно же, новогоднее шоу. Не слишком ли много «новогоднего»? Вовсе нет! Ведь именно этот праздник с его невероятной сказочной атмосферой будет в центре внимания. Все номера так или иначе должны быть связаны с ним. А как иначе: все-таки один из главных праздников года!

Победители конкурса будут определены в каждом жанре в пяти возрастных категориях. Для участников предусмотрен сбор (от 200 до 600 рублей). Для зрителей вход свободный.

ТРК «Сити молл»

ул. Кирова, 55, т.: 8-904-570-0984

22 декабря, начало в 12.00

Вход для зрителей свободный