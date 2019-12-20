Компания «СУЭК-Кузбасс» приняла участие в благотворительной акции «Вместе помогаем детям»

За девять предыдущих лет проведения акции общими силами было собрано 11,5 миллионов рублей Средства направляются на приобретение дорогостоящих лекарств для детей и поддержку юных талантов. В юбилейный год удалось собрать еще 1,7 миллиона рублей. Из них семьсот тысяч – вклад компании «СУЭК-Кузбасс». Уже традиционно одна половина средств угольщиков направляется «Областному клиническому центру охраны здоровья шахтеров» на приобретение лекарств и медицинских препаратов детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Другая - для развития детских творческих коллективов. Также юные участники акции получили на праздничном мероприятии новогодние подарки от Сибирской угольной энергетической кампании и Совета по вопросам попечительства в социальной сфере в Кемеровской области

Поздравила всех собравшихся с юбилейной благотворительной акцией «Вместе помогаем детям» заместитель Губернатора Кузбасса Елена Пахомова: «Замечательно, что в канун Нового года, праздника, от которого ждёшь добрых чудес, в Ленинске-Кузнецком проходит такое событие, создающее радостное настроение, особенно у юных горожан. Огромное спасибо всем неравнодушным, готовым поддержать маленькие таланты и тех, кто нуждается в лечении»

Также Елена Пахомова вручила ,лагодарности от Губернатора Кузбасса организаторам состоявшегося в Ленинске-Кузнецком в октябре трехдневного Фестиваля профессий для школьников в рамках федерального проекта «Билет в будущее». В числе награждённых генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев. Напомним , что специалисты Центра подготовки и развития персонала, а также ряда предприятий Компании выступили спикерами на площадке «Энергетика. Горная добыча угля». Они помогли сотням ребят погрузиться в такие востребованные в горнодобывающей промышленности профессии, как инженер-робототехник, инженер 3D-проектирования, системный администратор горной безопасности, экотехнолог. Особый интерес школьников вызвал кейс «Системное администрирование ВГК» с применением учебно-тренажерного комплекса Виртуальная шахта".