Полиция разыскивает: водитель сбил трех кемеровчан на остановке и скрылся

В Кемерове автолюбитель вылетел с проезжей части на тротуар и сбил трех человек – двух взрослых и 14-летнего подростка. С места ДТП водитель скрылся, при этом он оставил на дороге оторвавшийся бампер.

Около 15.20 на проспекте Ленина в Кемерове на остановке «Стоматологическая клиника «Улыбка» произошло ДТП. Его невольными участниками стали три горожанина, которые ожидали автобус. Двое взрослых и 14-летний подросток получили травмы, сейчас они находятся в больнице. Водитель же автомобиля после того, как совершил наезд на людей, уехал с места ДТП. при этом он так торопился, что оставил на дороге оторвавшийся бампер с госномером.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают водителя автомобиля ВАЗ-2112. Инспекторы уже установили личность владельца машины, и теперь им предстоит узнать, кто именно управлял машиной в момент ДТП.

- Задержание виновника аварии и привлечение его к ответственности – вопрос времени, - подчеркнул начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской области полковник внутренней службы Игорь Ситдиков, - поэтому полицейские рекомендуют ему в кратчайшее время самому обратиться в ближайший отдел полиции для разбирательства.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Полицейские просят всех, кто владеет информацией об участнике данного ДТП, скрывшемся с места происшествия, сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-32-73-12 (дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области), 71-85-18, 71-85-19 (дежурная группа УГИБДД) или «02» (102 – с мобильного).

Полиция напоминает! С июня текущего года ужесточена уголовная ответственность для водителей, скрывшихся с места ДТП, в которых погибли или тяжело пострадали люди. Если водитель в состоянии опьянения совершил ДТП, которое привело к смерти человека, и скрылся, виновник может быть лишен свободы на срок от 5 до 12 лет.